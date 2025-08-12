Muere famosa modelo de 17 años después de su graduación; señalan a su pareja 24 años mayor

La industria del modelaje se viste de luto ante la pérdida de una de sus grandes exponentes que fue hallada sin vida al interior de una casa luego de celebrar su graduación. Las investigaciones para esclarecer qué fue lo que llevó a la muerte a la joven de 17 años; mientras tanto, se señala a su pareja 24 años mayor de estar coludido con el feminicidio.

Angely Alexander Benavides, una querida modelo de origen venezolano, fue hallada sin vida al interior de la casa de su pareja de 41 años un día después de su fiesta de graduación. Presuntamente, habría sido el hombre con el que mantenía una relación sentimental el encargado de alertar a las autoridades acerca de la muerte de la joven.

Según el portal web de TVNotas, los agentes de policía marcaron la asfixia mecánica como la causa de muerte preliminar de Angely, es decir, fue estrangulada hasta quedar sin vida. Las investigaciones para esclarecer quién fue el culpable ya se están llevando a cabo, por lo que se señala a su novio como el responsable.

¿Su pareja le quitó la vida?

Por la manera y el lugar en la que se encontraron los restos de la modelo, existe una línea de investigación que señala a su pareja de 41 años como responsable del feminicidio. Cabe destacar que la identidad del hombre con el que llevaba dos años de relación no se ha hecho pública, por lo que permanece como un misterio.

Todo habría sucedido tras una fuerte discusión que se habría originado a raíz de las exigencias respecto al estilo de vida de Angely Alexander Benavides, pues él le habría mencionado que no podía seguir cubriendo gastos fuertes como viajes, prendas de ropa y salidas.

Fanáticos y seguidores de Angely se dedicaron a lamentar los hechos en redes sociales, donde se exige justicia por su caso.