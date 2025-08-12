Muere hijo de cantante de rock, a meses del fallecimiento de su padre; le dispararon antes de subir al escenario

El mundo de la música y el rock se encuentra de luto, luego de que este lunes 11 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del hijo de un famoso cantante, a solo tres meses de su partida.

La trágica noticia fue anunciada en la página de Facebook del lugar donde el cantante se presentaría y en el que fue ultimado.

Muere hijo de famoso cantante de rock

Se trata de Óscar Lerma, conocido como El Guadaña, quien debutó en junio pasado como líder de la banda Bostik, tras la muerte de ‘El Guadaña’ a los 61 años.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de ‘La Lonita México’ donde el cantante tenía una presentación a la cual ya no llegó, porque le dispararon en el estacionamiento de dicho recinto.

“El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr.”, escribió.

Provocando decenas de comentarios negativos.

La lonita Cuautitlán tiene q mostrar los videos donde sale el agresor

Mínimo amerita cerrar el lugar!!! Ojalá que haya cámaras de video para dar con el responsable!!

Pongan más seguridad en los eventos dentro y fuera de ella así con que tranquilidad va la banda a querer asistir

¿Quién le disparó a Guadaña Jr.?

Hasta el momento no existen más detalles acerca de los responsables de la muerte del cantante.

Por lo que se presume que las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes.

Tampoco existe un comunicado oficial por parte de las autoridades que determine las causas del crimen.