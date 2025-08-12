Muere querido ícono de la comunidad LGBT+, ¿cuál fue la causa de su muerte?

Henri Donnadieu, una figura clave dentro de la comunidad LGBT+ en México, falleció a los 82 años en Cuernavaca, Morelos, así lo dio a conocer la cuenta identificada como @jhistmex.

“JHistoria Mexicana lamenta la muerte del activista, empresario y promotor cultural Henri Donnadieu, quien falleció el día de hoy. Quedará el legado que tuvo desde su trinchera del Bar el 9 y sus diversas luchas en favor de la comunidad LGBT+. Descanse en paz”.

Por su parte, la cuenta Cultura UNAM también compartió una publicación para resaltar el legado del empresario y activista; sin embargo, cabe destacar que hasta el momento no han sido revelados los detalles sobre la causa de su deceso.

“Hoy falleció Henri Donnadieu (1943-2025), pionero de la libertad: en plena época de represión, abrió El Nueve, el primer bar abiertamente gay en México, que pronto se convirtió en un epicentro cultural donde coincidieron artistas, activistas y figuras del cine y la política”.

¿Quién era Henri Donnadieu, ícono de la comunidad LGBT+ que murió?

Henri Donnadieu llegó a México y se convirtió en un promotor cultural, convirtiéndose en un referente para la comunidad LGBT+ en México. Su bar, ‘El Nueve’, fue mucho más que un simple antro, ya que fungió como un espacio de libertad y expresión, donde personas de todos los estratos sociales podían convivir sin prejuicios.

Donnadieu se oponía a las barreras, es por ello que siempre buscó abrir espacios seguros para la comunidad LGBT+ dentro de la sociedad, mezclando diversión con cultura, arte y música.

Además de su trabajo en el bar, Donnadieu destacó por posicionarse en el movimiento de concientización sobre el VIH/SIDA, una acción que demostró su compromiso social y su activismo en un momento en que el tema era un tabú. A lo largo de su vida, defendió la libertad y la autenticidad, dejando un legado que perdurará en la historia de la comunidad LGBT+ en México.