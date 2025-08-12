ONEW de SHINee en el Auditorio BB: descubre precios de los boletos y fechas de venta

Hace un par de meses, ONEW, integrante del famoso grupo de k-pop SHINee, anunció su paso por México como parte de su gira mundial ‘PERCENT (%)’. Ahora, ya se tiene información respecto a la venta de boletos, como fechas y precios, por lo que SHAWOLS ya se preparan para adquirir sus entradas.

ONEW, el querido líder de SHINee, está listo para sorprender a la Ciudad de México con un espectáculo lleno de diversión y buena música. Esto sucede a pocos meses de que sus compañeros de agrupación se presentaran en la capital del país, pues TAEMIN tuvo un concierto en el Pepsi Center en enero, mientras que en mayo KEY y MINHO formaron parte del lineup del SMTOWN.

Lee Jinki llega a territorio azteca para promocionar su más reciente álbum ‘PERCENT’, que se estrenó el 15 de julio y contiene éxitos como ‘ANIMALS’, que en Youtube ya alcanzó los 2.1 millones de visualizaciones a tres semanas de su estreno; así como ‘Confidence’, que en la misma plataforma ya suma 1.2 millones de reproducciones.

¿Cuándo y dónde será el concierto de ONEW en CDMX y cuánto cuestan los boletos?

Será el 4 de noviembre cuando ONEW engalane con su presencia el escenario del Auditorio BB. Este recinto cuenta con un aforo para 3 mil 252 personas y este año ha sido sede de eventos de gran magnitud.

La promotora oficial de la gira de ONEW en México, es decir, LOUD FUN TOGETHER, dio a conocer que los boletos para ver al idol de K-pop en vivo se pondrán a la venta a través de Passline el sábado 16 de agosto en punto de las 12:00 horas.

Asimismo, se revelaron los precios y las inclusiones de los boletos, los cuales son: