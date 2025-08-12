PARK BO GUM en México: ¿Cuánto cuestan los boletos para su Fan Meeting?

El famoso actor surcoreano PARK BO GUM anunció su paso por México con un Fan Meeting titulado ‘BE WITH YOU’, en el que sus fanáticos tendrán la oportunidad de conocerlo en persona y convivir con él a través de una serie de actividades y dinámicas. Los boletos ya están a punto de salir a la venta, por lo que sus seguidores ya se preparan para la batalla.

PARK BO GUM, protagonista de la exitosa serie de Netflix, ‘Si la vida te da mandarinas’, llegará a México como parte de su gira mundial ‘BE WITH YOU’, en una noche que promete estar llena de sorpresas y diversión para los asistentes, que podrán conocerlo en una faceta más íntima y personal fuera de las cámaras de la televisión y el cine.

El actor hará dos paradas en nuestro país: la primera el 17 de septiembre en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León y el 19 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Tras 11 años de carrera en las industria del entretenimiento, PARK BO GUM ha logrado destacar gracias a sus papeles en producciones como ‘Buen chico’, ‘Amor bajo la luz de la luna’, ‘Recuerdo de juventud’, entre otros k-dramas que lo han convertido en un referente internacional.

¿Cuánto cuesta y cuándo salen los boletos para el Fan Meeting de PARK BO GUM en México?

Ninshi Entertainment, promotora encargada del evento, compartió a través de sus redes sociales el mapa del Auditorio Nacional con los diferentes precios de los boletos y sus respectivas inclusiones, los cuales son:

VIP: $3,999 (Incluye foto grupal 1:2, set de postards, una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye foto grupal 1:2, set de postards, una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Preferente (B, C, D): $2,990 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Luneta (A, B, C): $2,990 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Balcón (A, B, C) $2,990 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Primer piso (A, B): $2,590 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Primer piso (C, D) $2,590 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Segundo piso (A, B): $2,590 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Segundo piso C: $1,790 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

(Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session) Segundo Piso D: $1,490 (Incluye una postcard con un mensaje especial y Hi Bye Session)

La venta de boletos comenzará el miércoles 13 de agosto en punto de las 12:00 horas.