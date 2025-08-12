Regina Murguía reapareció a través de redes sociales para aclarar detalles sobre su estado de salud luego de ser operada tras un diagnóstico de cáncer, mismo por el cual tuvo que alejarse por algunas semanas de sus compromisos profesionales.

Regina Murguía de JNS habla de su estado de salud tras ser operada por cáncer

Como parte de las dudas de sus seguidores y ante las especulaciones que surgieron en torno, Regina Murguía aclaró que se encuentra estable, no obstante, comentó que ha decidido mantener ciertos detalles en privado, tomando en cuenta la gravedad de su diagnóstico.

“Me siento muy bien, sé que hay muchas dudas, no fue de emergencia, estoy bien. Ha sido una situación compleja, de mucho sentimiento, es muy privado, pronto platicamos y les cuento la situación”, comentó.

En este sentido, la artista mexicana señaló que como parte de su recuperación y ante las indicaciones de los médicos, logró regresar a los escenarios; sin embargo, sus fanáticos esperan que Regina Murguía pueda compartir más detalles próximamente.

“El día de hoy fue mi primer show después de mi cirugía, cumplo un mes de mi cirugía el 11 de agosto”, añadió.

Regina Murguía se somete a delicada cirugía tras ser diagnosticada con cáncer

Por su parte, en sus cuentas de redes sociales, Regina Murguía compartió una emotiva publicación para compartir detalles sobre el proceso por el que ha atravesado a raíz de su diagnóstico, señalando la importancia que ha tomado al priorizar su salud.

“Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud. Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador. He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos”.

Finalmente, la artista agradeció el apoyo de su círculo cercano, señalando que está lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida.

“Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañado, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar. La vida es hoy”.