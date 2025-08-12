Rocío Sánchez Azuara llora en vivo en programa de televisión tras escuchar la historia de Ivonne Montero

TV Azteca transmitió el pasado domingo, el segundo programa de ‘Tu Historia Como La Mía’, el reality talk show conducido por Rocío Sánchez Azuara.

Dicho formato creado por Rocío y Andrés Tovar, productor de ‘Acércate a Rocío’ entrelaza las historias de los panelistas del programa con la de famosos como Cristian Castro e Ivonne Montero.

Fue en el estreno del programa que se transmite los domingos a las 20:00 horas por Azteca Uno, que Cristian Castro se reencontró con la actriz Verónica Castro tras 15 años de no aparecer juntos de manera pública.

Rocío Sánchez Azuara llora en vivo en programa de televisión

El pasado domingo 10 de agosto se transmitió el segundo programa de ‘Tu Historia Como La Mía’, el cual abordó el tema: “Quedé embarazada de mi ex”.

Como parte del contenido, Rocío presentó a la actriz Ivonne Montero quien habló con los panelistas del programa acerca de su experiencia como madre soltera, luego de que el cantante Fabio Melanitto no se hiciera responsable.

Tras platicar su historia a Leslie, Rocío realizó una entrevista a la actriz de ‘La Loba’ a través de la sección ‘El Anecdotario’.

En dicho segmento Ivonne contó las dificultades con las que nació su hija Antonella y las cirugías a las que ha sido sometida.

Incluso contó que tras el mal pronóstico de los médicos, en el hospital donde era atendida quisieron darle cursos de tanatología a lo que la famosa se negó.

Fue en este bloque cuando Roció comentó que se le hacía indignante que algunas personas hayan dicho que la actriz comercializaba con la enfermedad de su hija.

Por lo que rompió en llanto y mandó a un corte comercial para continuar con el programa.

Redes reaccionan a entrevista de Ivonne Montero con Rocío Sánchez Azuara

“Estás mujeres son maravillosas Ivonne eres una gran persona y una linda mujer Dios te bendiga siempre Rocío eres un gran ser humano una linda persona que Dios te bendiga siempre” y “Wow de programa, señora Rocío. Muchas felicidades a toda su producción por este gran proyecto” fueron algunos de los mensajes que recibió.