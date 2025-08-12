Video: Joanna Vega Biestro confirma que Priscila Valverde era la eliminada de LCDLFMX; ¿por qué salió Adrián?

‘La Casa de los Famosos México’ vivió su segunda noche de eliminación el pasado domingo 10 de agosto.

La sospechosa salida de Adrián Di Monte del reality show del que se decía que era uno de los favoritos de la producción causó mucho revuelo, luego de que este intentara volver a entrar a la casa al momento de ser anunciado como el eliminado.

En redes sociales surgió la versión de que la página de internet de ‘Las Estrellas’ había confirmado que la eliminada del programa era una mujer (Priscila) y compartieron imágenes del portal anunciando a la ‘eliminada’ de la noche, en femenino.

Joanna Vega Biestro confirma que Priscila Valverde fue la expulsada de LCDLFMX

A dicha teoría, la cual ha generado cientos de reacciones en las redes sociales suma un polémico video que hizo la periodista de espectáculos Joanna Vega Biestro a través de su cuenta de TikTok.

Joanna explicó que cuando Galilea Montijo dijo en la televisión que se cerraban los votos, quien se encontraba al final de las votaciones era Priscila Valverde; por lo que se dio por hecho que era la eliminada del programa.

Sin embargo el sistema de votaciones del reality tuvo una última actualización, en la que Priscila rebasó a Adrián Di Monte y por eso se convirtió en el eliminado.

Provocando confusión en la producción y cambios de último minuto.