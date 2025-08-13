¿Adrián Di Monte confirma error en LCDLFM? Revela que producción le pidió que se regresara

La salida de Adrián Di Monte de ‘La Casa de los Famosos México’ se plagó de rumores y especulaciones, pues por la manera en la que se dieron las circunstancias, usuarios de redes sociales señalaron que él no era quien debía ser expulsado del reality y un error de la producción lo puso fuera. Ahora, él mismo confiesa que la producción le pidió que regresara al carrusel, pero ya era demasiado tarde.

Adrián Di Monte se convirtió en el segundo participante de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ en ser eliminado. Aunque muchos celebraron su expulsión, también señalaron su confusión al salir del carrusel pues intentó regresar rápidamente, aunque ya no le fue posible.

De esta manera, internautas crearon la teoría de que en realidad quien debía salir de la competencia era Priscila Valverde, sin embargo un error de la producción puso fuera a Adrián Di Monte. Esta situación generó todo un debate en redes sociales; mientras tanto, el expulsado de LCDLFM ya habló al respecto.

Adrián Di Monte confiesa que la producción le pidió que se regresara

En medio de las especulaciones sobre su salida, Adrián Di Monte se presentó en el matutino ‘Hoy’ para dar detalles acerca de su expulsión, donde mencionó: “Me quedé con ganas de seguir y apoyar al cuarto Noche”. Asimismo, reveló que no imaginó que él fuera el expulsado: “Juraba que me iba a quedar y no fue así”.

También alimentó las teorías en internet sobre la equivocación de la producción, ya que aseguró: “Estar en el túnel fue rarísimo, porque me dicen: ‘no, regrésate, regrésate’ y yo con la cámara aquí”. De esta manera, mencionó que los repentinos cambios le pasaron una mala jugada: “Sales súper desnorteado”.

Durante su conversación con Galilea Montijo y Martha Figueroa en ‘Hoy’, mencionó que si hubiera un “repechaje” estaría dispuesto a volver a La Casa: “Si el público me elige para estar aquí adentro, el compromiso es mío con el público”.