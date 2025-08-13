Aleks Syntek sufre aparatoso accidente que lo deja fracturado: ¿Qué le pasó?

En medio de las críticas y los escándalos que ha protagonizado Aleks Syntek en días recientes, se dio a conocer que sufrió un aparatoso accidente que le dejó una fractura. El cantante narró la manera en la que ocurrieron los hechos, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores y fanáticos.

Aleks Syntek, en días recientes, se volvió objeto de burlas, pues sus anécdotas han sido criticadas por usuarios de internet, quienes aseguran, que lo que cuenta no es real, o está exagerado; como la vez que aseguró que Elton John se presentó frente a él como “el Aleks Syntek británico”, lo que incluso se convirtió en un meme.

También fue señalado por asegurar que Shakira le coqueteó en los camerinos de su concierto, lo que habría ocurrido frente a su esposa e hija, por lo que el cantante mencionó haberse sentido incómodo ante las insinuaciones de la colombiana. Internautas lanzaron una gran cantidad de comentarios mofándose sobre su narración.

Aleks Syntek queda fracturado después de aparatoso accidente

Aleks Syntek una vez más recibe toda la atención de los reflectores, aunque esta vez no es por una anécdota que sea difícil de creer para usuarios de internet, sino por un aparatoso accidente que sufrió dentro de su hogar, pues al recibir un paquete, cayó por las escaleras dejándole una grave herida.

Las consecuencia principal de esta caída fue una fractura en el pie, por la que ahora debe usar una bota ortopédica a donde quiera que vaya. Ante la preocupación de sus seguidores, reveló cómo sucedieron los hechos:

“Me caí de las escaleras de mi casa. Llegó un paquete y ya sabes, a pagar lo del flete y bolas, en el tercer escalón me tropecé, pero en el momento que iba cayendo levanté el pié y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie por tratar de evitar la caída”.