Encuentran sin vida a reconocida locutora mexicana de EXA: exigen justicia ante su muerte

La industria radiofónica en México se viste de luto ante la inesperada muerte de una reconocida locutora que formó parte de EXA Monterrey. El restos de la locutora fueron hallados en circunstancias misteriosas, por lo que autoridades ya se encargan de investigar el caso mientras que organizaciones civiles y colectivos feministas exigen justicia.

Fue el 10 de agosto cuando se halló el cuerpo sin vida de Geovanna Ramírez, reconocida por su trabajo como locutora en EXA Monterrey. Ante las terribles circunstancias, sus colegas en la industria radiofónica lanzaron un mensajes de condolencias y apoyo para sus seres queridos que atraviesan un momento difícil.

Asimismo, resaltaron la carrera de Geovanna, quien además de desempeñarse como locutora, también fue una luchadora social que formó parte de iniciativas y proyectos de concientización en temas relacionados a la salud mental, violencia de género y el empoderamiento femenino.

¿Qué le pasó a Geovanna, locutora de EXA?

Según reportes oficiales, el domingo 10 de agosto alrededor de las 22:00 horas, servicios de emergencia arribaron a la calle Queta Jiménez en la colonia Estrella, Silao, Guanajuato pues recibieron una llamada de alerta sobre una persona en estado inconsciente. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de Geovanna, quien ya estaba sin vida para ese entonces.

Información de TVNotas indica que el cuerpo fue encontrado junto a una caja de licor con botellas vacías. Es así, como la Unidad Especializada en Investigación de homicidios de la Fiscalía General del Estado inició las averiguaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las razones detrás de la muerte de la querida locutora.

Por lo pronto, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, mientras que colectivos feministas exigen justicia por lo ocurrido. “Una mujer aparece muerta en la calle y hay que tomar todas la posibilidades con seriedad. No puede quedar en la impunidad”, expresó el colectivo Mujeres en Voz Alta.