“Facundo y Ninel están funados”; envían carrito a LCDLFMX y ellos lo escucharon

La Casa de los Famosos México se encuentra en su tercera semana de transmisiones.

Y contrario a lo que el público pensaba, figuras como la de Facundo y Ninel Conde se ha visto manchada por su participación en el programa de Televisa.

Este martes 12 de agosto, se hizo viral un video de los habitantes de la casa en el jardín, cuando se escuchó uno de los carritos con los que envían mensajes al programa.

“Facundo y Ninel están funados”; envían carrito a LCDLFMX

Facundo, Mar, Aldo, Abelito, Aarón y Guana se encontraban platicando al momento de que se escuchó el mensaje.

Y mientras que Mar interpretó que habían dicho “Facundo y Ninel nominados” este respondió que en realidad gritaron que están funados (cancelados) en redes sociales.

Por lo que el conductor se comenzó a reír y pidió al resto que no se lo digan a Ninel para no preocuparla.

La cantante no se encontraba con ellos, al momento que se mandó el carrito.

Redes sociales reaccionan al carrito que enviaron a Facundo y Ninel Conde

Tras el video que se viralizó en redes sociales, se desataron diferentes opiniones.

Pues mientras algunos opinaron que no se deben enviar mensajes a los habitantes de la casa, otros consideraron que fue una estrategia de la producción.