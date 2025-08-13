Fallece intérprete de “Pegasus Fantasy” de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

El mundo del anime y la música japonesa se encuentra de luto tras el fallecimiento de Nobuo Yamada, el aclamado cantante de “Pegasus Fantasy”, el icónico tema de apertura de ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

Yamada, conocido también por su nombre artístico NoB, murió a los 60 años a causa de un cáncer de riñón, una enfermedad que padecía desde hacía varios años y con la que luchó con gran fortaleza. Su partida deja un profundo vacío en el corazón de miles de fans que crecieron escuchando su música.

¿Quién era Nobuo Yamada, intérprete de ‘Pegasus Fantasy’ que falleció?

Nobuo Yamada no solo fue la voz detrás de “Pegasus Fantasy”, sino que también fue el vocalista de la banda de hard rock Make-Up, que se encargó de gran parte de la banda sonora de la serie animada. Su voz potente y su estilo enérgico se convirtieron en un sello distintivo de la saga, grabando no solo el opening sino también otros temas memorables como “Blue Forever”.

Su música trascendió fronteras y se convirtió en un himno para una generación de jóvenes en América Latina y el resto del mundo, quienes a través de sus canciones se sentían parte de la aventura de los Caballeros de Atena.

A pesar de su enfermedad, Nobuo Yamada continuó trabajando en la música con la misma pasión que lo caracterizó. Según su agencia, se mantuvo activo como músico de rock hasta el final, incluso hablando de nuevos arreglos y proyectos en sus últimos días.

La muerte de Yamada no solo es la pérdida de un cantante, sino también de una figura que inspiró a muchos con su talento y su lucha. Su legado musical, especialmente “Pegasus Fantasy”, continuará resonando en la memoria de los fans, manteniéndolo vivo a través de una de las series más queridas de la historia del anime.