Filtran adelanto de la entrevista de Nodal con Adela Micha, ¿dónde y cuándo verla?

En medio de rumores y especulaciones, Adela Micha acaba de anunciar el lanzamiento de su entrevista con Christian Nodal, misma en la que hablará abiertamente sobre su relación con Ángela Aguilar, además enfrentar críticas por su ruptura con Cazzu.

El anuncio se hizo oficial a través de una publicación de la periodista, quien como era de esperarse ha generado diversas reacciones, como parte de la polémica que sigue persiguiendo al cantante mexicano.

“¡Llegó la HORA! Antes de que se reúnan @belindapop y @cazzu. No te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de @adelamicha con @nodal“.

Filtran adelanto de la entrevista de Nodal con Adela Micha

Pese a los rumore sobre una negativa al estreno de la entrevista, en el clip que fue difundido en redes sociales, Christian Nodal habla sobre las polémicas declaraciones de Cazzu, mismas que pusieron en duda el inicio de su relación Ángela Aguilar.

“Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast. Este podcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice: Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón”.

Sobre las críticas que ha recibido la joven artista en los últimos meses, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” externó su amor por su esposa, razón por la cual pidió disculpas a Cazzu.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir. De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.

¿Dónde y cuándo ver la entrevista de Nodal con Adela Micha?

La entrevista ha generado grandes expectativas de parte de los usuarios, no obstante, no tendrán que esperar demasiado para verla, ya que se estrenará este miércoles 13 de agosto en el canal de YouTube La Saga en punto de las 20:00 horas.