KPOPPED llega a fusionar el K-pop con leyendas Western: ¿cuándo verla y qué artistas participan?

KPOPPED llegará pronto a las pantallas de todo el mundo con remixes inesperados de canciones Western y K-pop. Además, el elenco incluye a grandes intérpretes de la talla de Megan Thee Stallion, ATEEZ, Kesha, ITZY y J Balvin, quienes se encargarán de darle un giro diferente y reinventar la música que ya conocíamos.

El creciente auge del K-pop motivó a los productores ejecutivos Lionel Richie y Miky Lee a juntar a grandes exponentes de la música Western con reconocidos grupos de K-pop para formar un programa que contendrá un sinfín de sorpresas, que además, es protagonizado por PSY y Megan Thee Stallion y conducido por el comediante Soojeong Son.

¿Cuándo se estrena y dónde se podrá ver KPOPPED?

KPOPPED llegará a las pantallas de todo el mundo el 29 de agosto a través de Apple TV+, una de las plataformas de streaming más grandes y populares que existen en la actualidad.

La serie contará con ocho capítulos en los que el público será el encargado de definir el acto en fusión ganador, para después culminar la noche con una grandiosa interpretación de los grupos de K-pop participantes. Cabe destacar, que este programa fue filmado en la capital de Corea del Sur, es decir, Seúl.

¿Qué artistas participarán y qué canciones interpretarán?

Cada capítulo se enfocará en la fusión de un artista Westen y un grupo de K-pop diferente, por lo que en los episodios se podrán disfrutar de stages en diferentes géneros.

Capítulo 1: Megan Thee Stallion y Patti LaBelle colaborarán con Billie en las canciones ‘Savage’ y ‘Lady Marmalade’. Y Billie interpretará ‘flipp!ng a coin’.

Capítulo 2: Mel B y Emma Bunton de las Spice Girls colaborarán con ITZY en las canciones ‘Wannabe’ y ‘Say You’ll Be There’. E ITZY interpretará ‘Gold’.

Capítulo 3: Vanilla Ice y Taylor Dayne colaborarán con Kep1er en las canciones ‘Ice Ice Baby’ y ‘Tell it to My Heart’. Y Kep1er interpretará ‘WA DA DA’.

Capítulo 4: Kesha y Eve colaborarán con JO1 en las canciones ‘JOYRIDE’ y ‘Let Me Blow Ya Mind’. Y JO1 interpretará ‘Love Seeker’.

Capítulo 5: J Balvin y Kylie Minogue colaborarán con ATEEZ en las canciones ‘Mi Gente’ y ‘Can’t Get You Out of My Head’. Y ATEEZ interpretará ‘BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)’.

Capítulo 6: TLC y Boy George colaborarán con STAYC en las canciones ‘Waterfalls‘ y ‘Karma Chameleon’. Y STAYC interpretará ‘RUN2U’.

Capítulo 7: Jess Glynne y Ava Max colaborarán con Kiss of Life en las canciones ‘Hold My Hand’ y ‘Kings & Queens’. Y Kiss of Life interpretará ‘Get Loud’.

Capítulo 8. Boyz II Men colaborará con BLACKSWAN en las canciones ‘Motownphilly’ y ‘End of the Road’. Y BLACKSWAN interpretará ‘Roll Up’.