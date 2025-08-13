‘La Casa de los Famosos México’ transmitió el domingo pasado su segundo programa de eliminación.

En dicha gala, fue eliminado Adrián Di Monte en medio de rumores de que se trató de un error de la producción.

Pues en la transmisión en vivo se observa al participante intentar regresar a la casa.

La televisora dio a conocer el lunes la audiencia que tuvo el programa y en el comunicado oficial se observa que el rating del segundo domingo fue menor al del estreno.

‘La Casa de los Famosos México’ pierde 400 mil espectadores, tras eliminación de Adrián Di Monte

De acuerdo con un comunicado enviado a través de la cuenta de Twitter: @TUPrensa, ‘La Casa de los Famosos México’ tuvo una audiencia de 13.7 millones de personas.

Y aseguró que lideró la audiencia dominical, sin embargo dicho número es menor a los 14.1 millones que registraron en la primera noche de eliminación en la que salió Olivia Collins.

Es decir que Televisa registró una pérdida de 400 mil televidentes, lo que representa un 2.84% menos que su transmisión anterior.