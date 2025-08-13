Reportan policías en la casa de Facundo tras amenazas de muerte; ¿saldrá de LCDLFMX?

La Casa de los Famosos México se encuentra en medio de la controversia, luego de que en las últimas horas la novia de Facundo denunció supuestas amenazas de muerte, en las redes sociales.

La polémica surgió luego de que el conductor tirara a propósito a Aarón De Nigris, sobrino de Poncho De Nigris.

Ahora el canal de Youtube Kadri Paparazzi informó que llegó la policía al condominio exclusivo donde vive el actor y mostró imágenes que lo comprueban.

Reportan policías en la casa de Facundo tras amenazas de muerte

Luego de que la novia de Facundo hiciera una transmisión en la que denunció que ha recibido amenazas de muerte e incluso de abuso sexual, esta señaló que no podía entender dichas reacciones por un programa de televisión.

Ahora los periodistas de Kadri Paparazzi dieron a conocer que la policía llegó al lujoso condominio donde vive el conductor y al que difícilmente se puede acceder, pues existen dos filtros.

Kadri mostró capturas de pantalla de un supuesto chat interno del condominio en el que vecinos de Facundo informaron la presencia de patrullas.

En los chats enviados alrededor de las 23:00 horas se muestra la preocupación de los vecinos por la presencia de los uniformados y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Facundo saldrá de LCDLFMX tras las supuestas amenazas a su novia?

Los vecinos de Facundo continuaron respondiendo en el grupo de Whatsapp y aunque todos se preguntaban qué sucedía, Kadri no dio detalles acerca de por qué llegaron los oficiales.

Tampoco está claro si la policía llegó tras la denuncia de la novia de Facundo en redes sociales o si fue ella la que los llamó.

La producción del programa tampoco le ha hecho saber a Facundo lo que sucede en su casa.