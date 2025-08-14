Cristian Nodal confiesa a Adela Micha por qué se casó con Ángela Aguilar y dejó a Cazzu

El cantante de regional mexicano Cristian Nodal sigue en el centro de la polémica; en un adelanto de la entrevista que le concedió a la periodista Adela Micha para su programa La Saga, el intérprete de “No te contaron mal” habló por primera vez sobre las verdaderas razones que lo llevaron a casarse con Ángela Aguilar , hija menor de Pepe Aguilar, mientras mantenía una relación con la cantante argentina Cazzu.

El adelanto de la entrevista, que se publicará completa este miércoles 13 de agosto a las 20:00 horas, promete levantar aún más controversia, ya que Nodal atraviesa una fuerte exposición mediática desde hace más de un año, cuando decidió terminar su relación con Cazzu y alejarse de su hija Ínti, nacida en septiembre de 2023.

¿Por qué Cristian Nodal se casó con Ángela Aguilar?

En el fragmento mostrado, Nodal se sincera sobre el inicio de su vínculo matrimonial con Ángela Aguilar, asegurando que encontró en ella una persona distinta a lo que había vivido anteriormente. “Yo me casé con Ángela… es que me encontré una Ángela más madura” , menciona el artista, en una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar salió a la luz en 2024, apenas unos meses después de que él y Cazzu confirmaran su separación. La noticia generó una ola de críticas y debates, ya que muchos seguidores cuestionaron el tiempo que transcurrió entre ambas relaciones y las circunstancias personales de la expareja.

Un matrimonio en medio de críticas

Aunque Nodal no entra en detalles sobre el proceso legal o personal con Cazzu, sus palabras dejan entrever que su decisión de casarse con Ángela fue motivada por una conexión emocional y una visión de madurez que asegura haber encontrado en ella.

La entrevista completa con Adela Micha se espera que aborde más temas sobre su vida personal como su matrimonio con Ángela Aguilar, su música y los recientes cambios en su carrera artística, lo que probablemente mantendrá el nombre de Cristian Nodal en el ojo público por varias semanas más.