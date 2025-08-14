Critican a Adela Micha por etiquetar a Belinda y Cazzu en entrevista con Nodal: “que falta de respeto”

Adela Micha anunció este miércoles 13 de agosto el estreno de la esperada entrevista a Christian Nodal.

A través de la transmisión de ‘La Saga’, la periodista compartió fuertes declaraciones que el intérprete de ‘Botella tras botella’ le dio.

Dicha entrevista ocurrió hace algunas semanas en el rancho del cantante en Houston y por fin se será el estreno en el canal de Youtube de la periodista.

Critican a Adela Micha por etiquetar a Belinda y Cazzu en entrevista con Nodal

Fue a través de las redes sociales de la Saga donde se dio a conocer el avance de la polémica entrevista y las redes sociales explotaron debido a que Adela arrobó a Belinda y Cazzu.

"¡Llegó la HORA! 🚨 Antes de que se reúnan @belindapop y @cazzu No te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de @adelamicha con @nodal" escribió la cuenta oficial de Instagram.

Lo que molestó a los fans de las cantante, quienes criticaron a la periodista por mencionarla...

La descripción como porque usar el nombre de Belinda y Cazzu?

Que tiene que ver la reunión de cazzu con Belinda ? Esto es periodismo?

Wow etiquetar a Belinda y a Cazzu… que falta de respeto @lasagaofficial

Hasta el momento las ex del cantante no se han pronunciado al respecto.

¿Cazzu demandará a Christian Nodal por entrevista a Adela Micha?

Hace unos días trascendió en TikTok que el cantante no había quedado conforme con la conversación que tuvo con la periodista debido a que habló de temas que pudieran comprometerlo.

Así lo dio a conocer el TikToker ‘Misa Comunica’, quien advirtió incluso que dicho material corría el riesgo de no salir a la luz.

Sin embargo será este 13 de agosto a las 20:00 horas que salga la conversación.