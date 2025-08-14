Profecías de Mhoni Vidente: advierte sobre cataclismos y la llegada de un nuevo Mesías

Mhoni Vidente lanzó una advertencia que, de cumplirse, cambiaría el rumbo de la humanidad. Según la astróloga, el planeta se encamina hacia un ciclo crítico que podría poner en riesgo su propia supervivencia si no corrige el rumbo actual.

Durante sus predicciones, aseguró que el periodo comprendido entre 2031 y 2066 será uno de los más complejos en la historia moderna, marcado por cataclismos globales derivados de guerras, pandemias y desastres naturales.

Mhoni insistió en que estos eventos no serán hechos aislados, sino parte de una crisis prolongada que afectará a todas las naciones, con impactos directos en la economía, la estabilidad social y la vida cotidiana de millones de personas.

Las profecias de Mhoni Vidente

La vidente explicó que las próximas décadas estarán dominadas por conflictos bélicos de gran escala, enfermedades que pondrán a prueba los sistemas de salud del mundo y fenómenos naturales cada vez más extremos.

En su visión, estos desafíos servirán como una especie de “purga global” que obligará a la humanidad a replantear sus prioridades.

Pero no todo es negativo. En medio de la adversidad, Mhoni afirmó que surgirá una figura trascendental: un nuevo Mesías o profeta que no solo unirá a las personas, sino que impulsará el inicio de una nueva era espiritual.

Esta etapa estaría marcada por la búsqueda de paz, la reconciliación entre naciones y un cambio profundo en la conciencia colectiva.

El mes de agosto, un punto de quiebre

Entre todas sus advertencias, Mhoni resaltó una fecha específica: agosto de 2025. Según dijo, este día “marcará completamente la historia de la humanidad”, al convertirse en un punto de quiebre cuyas consecuencias se extenderán hacia las décadas siguientes.

No detalló los hechos que podrían ocurrir, pero subrayó que serán determinantes para el inicio del ciclo que ha pronosticado.

“Tras el 11 de agosto se va a marcar completamente la historia de la humanidad”, sentenció.

De cumplirse las visiones de Mhoni Vidente, el mundo entraría en una etapa de turbulencia y cambio sin precedentes, en la que, paradójicamente, la esperanza nacería de la crisis.