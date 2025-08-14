“Ser mujeriego, mi mayor virtud y defecto”: Nodal responde a las críticas con Adela Micha

En un reciente encuentro con Adela Micha, Christian Nodal abordó de forma directa las críticas sobre su vida sentimental, afirmando entre risas que “la gente dice que soy mujeriego” y que esto es “su mayor virtud y defecto”. También habló de su carrera y de su actual relación con Ángela Aguilar, respondiendo a las últimas polémicas.

La entrevista completa será publicada este miércoles 13 de agosto, a las 8pm de la noche.

“La gente dice que soy mujeriego”: Nodal

“Yo nací con un problema más ca... que ser mujeriego (...) Mira la gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”, se escucha en el fragmento de la entrevista que adelantó Adela Micha en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, tanto el cantante mexicano como la conductora de televisión empezaron a hablar de su carrera musical y de sus vínculos emocionales. Especialmente, de las últimas especulaciones sobre Cazzu y sobre su hija, de las dificultades con las rupturas y su papel como padre, y ahora en su actual relación con Ángela Aguilar.

Las antiguas parejas de Christian Nodal

Christian Nodal, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, ha tenido seis relaciones confirmadas. En su juventud, salió con Luisa Fernanda Macías, inspiración de Te Fallé, y en 2017 con la influencer Estibaliz Badiola.

En 2019 mantuvo un noviazgo con María Fernanda Guzmán. En agosto de 2020 inició una mediática relación con Belinda, con compromiso en 2021 y ruptura en febrero de 2022. Ese mismo año comenzó su romance con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti en septiembre de 2023; se separaron en mayo de 2024.

Un mes después confirmó su relación con Ángela Aguilar, describiéndola como “la continuación de una historia”. A lo largo de su vida sentimental, Nodal ha estado bajo la constante atención mediática.