Video: Captan a famosa actriz de Televisa robándose una laptop de un negocio

Una famosa actriz, que además viene de una familia de actores, fue captada por las cámaras de seguridad de un spa robándose la laptop del negocio. Tras ser afrontada por su crimen, negó todo a pesar de las evidencias que le mostraron. La situación causó revuelo, pues podría haber consecuencias legales de por medio.

Gabriela Murray es una famosa actriz que lleva más de 30 años en la industria y que ha participado en producciones como ‘Como dice el dicho’, ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Retrato de familia’, ‘Ramona’, ‘El agujero’, ‘Alondra’, y ‘Si Dios me quita la vida’. Además, proviene de una familia de actores, pues su padre es Guillermo Murray, mientras que su hermano es Rodrigo Murray.

Ahora, la artista se encuentra en el ojo del huracán, ya que fue sorprendida robando una laptop de un spa. Las cámaras de seguridad del negocio fueron las encargadas de dejarla en evidencia en un video que fue retomado por Javier Ceriani, quien lo compartió en su canal de Youtube y que hasta el momento, ya cuenta con más de 15 mil reproducciones.

¿Cómo fue que Gabriela Murray se robó una laptop?

Javier Ceriani compartió el video, en el que se muestra a Gabriela Murray en la recepción del spa. Ahí, aprovecha que está completamente sola para tomar el aparato electrónico y meterlo a su bolsa. Según el comunicador argentino, el negocio no tiene planeado emprender acciones legales en su contra.

“Esta chica se robó una laptop de un spa. El lugar no la va a demandar, ni la va a denunciar”, mencionó y reveló que ella negó haber cometido el crimen a pesar de que le mostraron las evidencias: “El spa la buscó, le dijo: ‘oye, te llevaste la computadora’, ella dice que no, que no era cierto, le mandan un video donde ella se ve robando y no devuelve la laptop, los bloqueó”.