Facundo levanta vestido de Priscila Valverde y provoca gran descuido en LCDLFM 3

Instante en que el comediante apoyó a Priscila durante su estancia en La Casa de los Famosos México 3

Tras lo ocurrido entre Alexis Ayala y Ninel Conde, miles de internautas comenzaron a interesarse por cualquier interacción en La Casa de los Famosos México. Si bien la gran mayoría pensaba que la siguiente polémica estaría entre el actor y la cantante, la realidad es que esta vez Facundo se llevó el centro de atención al provocarle un descuido a Priscila Valverde.

Todo sucedió en cuestión de segundos: la modelo acapulqueña utilizó un vestido que dejaba al descubierto su gran figura; mientras intentaba subir un escalón, Facundo le dio la mano, pero también le levantó el vestido para que no lo pisara. Esto último desencadenó en un movimiento que la descubrió de una parte íntima.

La participante intentó actuar lo más rápido posible, sin embargo el descuido ya había sido documentado y los espectadores notaron el suceso en cuestión de segundos. Si bien los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, la polémica comenzó a viralizarse la tarde del pasado martes.

Algunos internautas aseguraban que todo se trató de un accidente, mas otro sector confesó tener dudas sobre el actuar de Facundo y expresaron que pudo tener más cuidado con la prenda de la creadora de contenido.

Hasta el momento, el video suma más de un millón de reproducciones en la red social de Elon Musk, en donde se pueden leer comentarios como “Claramente le levanta el vestido para que no lo pise al subir, el que iba a saber que la estructura del vestido provocaría que mostrara de más. De lo contrario la mirada de Facundo estuviera dirigida al frente de Priscila” o “Ni al caso tu hate forzado, aunque no les caiga Facundo, se ve que fue un accidente y la quería ayudar”.