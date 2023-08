Mexicanos transforman en un nuevo Polanco al Barrio de Salamanca, en Madrid

La capital española vive una sus primeras olas de calor del verano. Las calles están repletas de bares y restaurantes, las terrazas abarrotadas de personas. En la calle Lagasca, ubicada en el lujoso Barrio de Salamanca, entre los clientes predominan los acentos latinoamericanos, especialmente el mexicano.

Todo lo exclusivo de esta zona madrileña se recorre caminando. A unos metros de Lagasca, en la calle Serrano, se encuentran establecimientos de ropa con un ticket mínimo de cientos de dólares: Loewe, Prada, Versace, Gucci, Roberto Verino. En este distrito compuesto por seis barrios, con más de 30 hoteles de lujo, vivieron desde el dictador Francisco Franco, a los poetas Pablo Neruda y Antonio Machado, entre muchos otros líderes políticos e intelectuales.

En el madrileño Barrio de Salamanca se ubican las principales embajadas. Todo salpicado de tiendas gourmet, puntos de venta y asistencia de las grandes de la tecnología y la comunicación, bancos, sedes de empresas multinacionales. El Parque del Retiro, el área verde más extensa y verde del centro de la ciudad, está en el Barrio de Salamanca. No faltan los colegios y hospitales más exclusivos. Una oferta de vida similar a la de Polanco, pero sin necesidad de guaruras.

Foto: Getty No faltan los colegios y hospitales más exclusivos. Una oferta de vida similar a la de Polanco, pero sin necesidad de guaruras

“Se ha vuelto habitual ver escenas propias de cualquier restaurante en México, de estatus alto. Un señor invitando a alguien famoso que cena en la mesa de al lado, con botellas de buen alcohol. Otro pretendiendo saltarse la lista de espera con 100 euros”, cuenta Elsa García Núñez.

Elsa fue la última directora de la oficina de Pro México en España, hasta su disolución por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, García Núñez es vicepresidenta de la Asociación Empresarial México-España. La directiva lleva 20 años en Madrid y dice que tras la pandemia no han parado de llegar mexicanos a Madrid. Especialmente al mencionado Barrio de Salamanca. “En un evento de la asociación el pasado abril esperábamos 90 personas y llegaron casi 400″, recuerda Elsa.

Reunión en la Asociación Empresarial México-España Foto: Borja Ilián

El español Juan José López Cantos es el director de la empresa Hemic Inversiones Inmobiliarias. Su primera gran venta fue un edificio del Barrio de Salamanca por valor de 48 millones de euros. El comprador fue un mexicano. “Desde el 2017, empiezan a llegar a Madrid inversores latinos, sobre todo venezolanos. En 2018 y 2019, lo hacen los mexicanos. Vienen a comprar lujo, a instalarse”, cuenta a Publimetro Juan José. De los clientes de su empresa, la mitad son latinoamericanos, de estos, el 50% son mexicanos.

Madrid en 2015 era una ciudad con una importante oferta de inmuebles en el mercado a bajos precios, fruto de una crisis iniciada en 2008. En el 2014 aún se sentían los efectos del pinchazo de la llamada “burbuja inmobiliaria”. En junio de ese año 2014, el precio de la vivienda caía un 6.6% respecto a junio del 2013. La firma de hipotecas para la compra de vivienda en marzo disminuía un 32.4%, tras 45 meses de caídas consecutivas.

En 2015 los inversores aprovecharon la situación de precios bajos y sobre oferta para comprar edificios, hoteles, suelos… transformándolos principalmente en residencias. En 2016 el rubro inmobiliario en España fue el sector económico que más inversión extranjera recibió, tres mil 414 millones de euros en un año.

Una vez copada la oferta, hechas las reformas y construcciones necesarias, el producto se puso en el mercado a precios muy distintos a los de un barrio devaluado. La situación cambió en menos de un lustro. “Hoy hay sobredemanda, si hay 10 viviendas hay 50 demandantes, es decir, un 80% más de demanda que de oferta”, explica Juan José. “Del 100% de la demanda el 25% son mexicanos”. Los latinoamericanos en general representan el 50% de los interesados en adquirir o rentar un inmueble en esta zona considerada de las más caras de la capital, explica el director de Hemic Inversiones Inmobiliarias.

La presión de la demanda protagonizada por mexicanos ha subido el precio del suelo en esta zona “hasta casi un 20%” en cinco años”, calcula Juan José.

Si hay 10 viviendas hay 50 demandantes, es decir, un 80% más de demanda que de oferta. Del 100% de la demanda el 25% son mexicanos Foto: Borja Ilián

Algunos, como Elsa, llegaron años antes de esta ola de compatriotas. José Antonio es un defeño de 52 años, hace 12 vive en esta zona de Madrid. “El estilo de vida europeo siempre me gustó, México se hizo inhabitable. La seguridad, la calidad, la contaminación, el mal uso de los impuestos. Para mí, el poder conocer gente libremente por la calle, hace la diferencia”.

José Antonio empezó abriendo una lavandería a la que sumó la compra de dos estancos, negocio dedicado la venta de tabaco, entre otros productos, que es parte fundamental del día a día madrileño y un lugar excepcional para saber quién vive en el barrio. “De un tiempo a esta parte en esta colonia no dejan de instalarse mexicanos”, afirma este exdirector ejecutivo bancario.

Más de diez restaurantes mexicanos abiertos en dos años

La mexicanidad del Barrio de Salamanca es urbanísticamente visible por los 15 restaurantes mexicanos abiertos en apenas dos años. Uno de ellos es Fisher’s, un clásico de Polanco y la CDMX. Lo gestionan Lalo y Mónica. Esta pareja ha traslado su vida a Madrid. La cadena mexicana, de la cual Lalo es uno de sus socios fundadores, decidió iniciar su expansión europea con un restaurante de dos plantas, en la solicitada calle Velázquez.

La irrupción de Fisher’s y los locales mexicanos no solo es culinaria. Han roto con décadas de horarios españoles en los que a las cuatro de la tarde se cierran las cocinas. Las mesas de Fisher´s se ven ocupadas de la mañana a la noche ininterrumpidamente, una escena propia de Ciudad de México, pero hasta hace nada impensable en Madrid. “Fuimos los primeros en no cerrar la cocina”, afirma Lalo.

Las mesas de Fisher´s se ven ocupadas de la mañana a la noche ininterrumpidamente Foto: Borja Ilián

“Los españoles son de desayunar un café y un dulce, poco a poco se han ido entusiasmando con los chilaquiles y el desayuno a la mexicana”, explica Mónica, para quien Madrid no es el nuevo Miami, pues el estilo de vida europeo es muy diferente al americano, y eso es lo que atrae a los latinos y mexicanos cansados de distancias que solo se pueden recorrer en coche, como sucede en la ciudad de Florida.

Lalo escucha muchas historias en su restaurante, ya que es uno de los pocos puntos de encuentro de la abundante comunidad mexicana, aunque sostiene que su clientela ya es “cincuenta por ciento española y cincuenta por cierto mexicana”. “Está viniendo a vivir gente de Monterrey, Puebla, Querétaro, Ciudad de México. El incremento de con-nacionales en Madrid se debe a la seguridad”.

El “boca a boca” es para el experto en propiedades, Juan José López Cantos, la principal explicación de la inversión latinoamericana en Madrid y el aumento de residentes. Muchos de ellos de manera temporal o en continúo puente de ida y vuelta entre Madrid y México. El home office que trajo la pandemia del covid- 19 influye en todas las nuevas migraciones mundiales de las clases medias y altas, incluida esta de latinos a Madrid.

Mexicanos transforman en un nuevo Polanco al Barrio de Salamanca, en Madrid Foto: Fisher's Grupo España

Colindante con el Barrio de Salamanca está el distrito Centro- Universidad, en esta delegación se encuentra ubicado el Barrio de Malasaña, un área que lentamente, a lo largo de las décadas, ha pasado de un ambiente underground, en el que convivía la escena cultural más avanzada con adictos de heroína, a zona con locales de diseños.

Un barrio predilecto de extranjeros mayoritariamente jóvenes y emprendedores. Allí vive Héctor. Este mexicano es arquitecto y socio de DH Estudio con sede en Cancún, y ahora, también Madrid. “Me encanta Madrid, la vida es callejera. El factor luz, el ruido constante en la calle, ruido de la una mañana, me gusta esa vida”. Tampoco Héctor cree se trate del nuevo Miami. “Si está llegando dinero es porque los europeos no son de consumo masivo si no más selectivo”.

Héctor teme vuelva a darse en Madrid un problema por la especulación inmobiliaria. “Vuelve a pasar lo mismo con la turisficacion. Ésta trae subida de precios. Es un tema difícil de manejar. Hay mucha vivienda vacía porque compran para especular”. Sobre el futuro de ambos países piensa que México tiene mayor “probabilidad de crecimiento” que España.

Estas cifras e historias, locales y personales, se apoyan en una realidad macro económica. México es actualmente el sexto mayor inversor en España. En un año 30 mil millones de euros. Según el Área de Internacionalización de la Cámara de Comercio de España, los rubros que han absorbido las inversiones mexicanas en España son el de construcción, el inmobiliario, el hotelero y el financiero. La misma fuente destaca que la mayoría de dichas inversiones se han producido en Madrid.

Héctor teme vuelva a darse en Madrid un problema por la especulación inmobiliaria Foto: Borja Ilián

El efecto de la ley española 12/2015

Este aumento de inversores y residentes mexicanos no está reflejado por las cifras oficiales, ni las del gobierno español ni las del mexicano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Española del 2018 al 2022 se ha pasado de 58 mil 254 mexicanos residentes en España a 71 mil 151. Una cifra muy pequeña comparada con los 883 mil marroquís, los 314 mil 663 colombianos o los 277 mil italianos que residen actualmente en España. Entonces, ¿por qué tanta presencia notoria en el Barrio de Salamanca y en la economía de la ciudad?

La explicación, señalan fuentes consulares, está en aquellos ciudadanos mexicanos con la nacionalidad española, los cuales al entrar o residir en España, por supuesto tampoco al invertir, no tienen obligación de comunicar a las autoridades de ninguno de los dos países su condición de mexicanos.

Si debido a la migración española del siglo pasado existen en México un elevado número de personas con la doble nacionalidad, dos decisiones del gobierno español en el 2013 y 2015 para atraer capital en plena crisis, podrían haber influido en la presencia de nacionales con alto poder adquisitivo. Por un lado la llamada Golden Visa que da acceso a la residencia española, tras invertir más de medio millón de euros, y por otro la Ley 12/2015 referida al derecho a la nacionalidad española de los descendientes sefardíes originarios de España.

Si debido a la migración española del siglo pasado existen en México un elevado número de personas con la doble nacionalidad Foto: Dreamstime

El abogado español Alfonso Garrido es Socio Fundador B LAW & TAX. Su despacho de Madrid trabaja con grandes patrimonios extranjeros con interés en España. Desde el 2020 y 2021 su firma ha visto un incremento “muy fuerte” de clientes latinos.

La llegada de latinoamericanos de alto poder adquisitivo a Madrid coincide con la victoria de partidos progresistas en sus países de origen. Primero lo hicieron los venezolanos, luego los argentinos, más tarde los mexicanos y los últimos en arribar a la capital española, este último año, están siendo los colombianos.

De los clientes de Garrido aproximadamente el 35% provienen de México. “El 95% de estos inversores de LATAM y México son patrimonios que buscan invertir en el negocio inmobiliario”. Sobre la Golden Visa opina que “muchos de sus clientes mexicanos ya tienen pasaporte español” por la cual no la necesitan.

De los cuatro mil 940 visados de inversores, o Golden Visa, expedidos por España entre 2013 y 2022, el 45%, se otorgó a ciudadanos chinos y el 20% a rusos. Los datos avalan la impresión del CEO de B LAW & TAX.

En cambio los datos oficiales del gobierno español sobre las otorgaciones de nacionalidad amparándose en la Ley 12/2015, arrojan, hasta marzo del 2023, el resultado de 21 mil 156 concedidas a mexicanos, sobre un total de 65 mil 515 concesiones.

Mexicanos transforman en un nuevo Polanco al Barrio de Salamanca, en Madrid Foto: Publimetro

Esta ley, promovida por el entonces secretario de justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, la entendieron “los actores económicos”, no solo como un gesto diplomático o “un acto de reparación cultural”. “Suponía un auténtico revulsivo para reactivar la economía española”, aún convaleciente por la crisis, según pronunció el abogado Alberto Antolí Méndez, miembro de la Real Academia Europea de Doctores, en su discurso de entrada a esta institución, el 11 de julio de 2019, refiriéndose a los israelíes de origen sefardí.

Inversores de Israel financiaron en España, principalmente en Barcelona pero también Madrid, a partir de 2018, una gran compra y reforma de la oferta inmobiliaria. Empresas como Neinor Homes, Galil Capital Re Spain, Urban View Development, Situr, Investor360 Reit y Barcelona Legend, todas con capital israelí, reactivaron el negocio del suelo.

Según datos del Ministerio de Justicia de España, de las nacionalizaciones a ciudadanos de origen sefardí, México es el primer país de la lista. El segundo es Colombia con 16 mil 809. Venezuela con 8 mil 673 y Argentina con 4 mil 559, son cuarto y quinto. Si bien estos cuatro países protagonizan la nueva colonia de alto poder adquisitivo en Madrid no se puede afirmar que estas nacionalizaciones se usaran exprofeso para residir o invertir. Garrido cree que “sin duda hubo casos de nacionalizados invirtiendo”, pero las inversiones de capital se han hecho de empresas del sector que no requieren del pasaporte.

Mexicanos transforman en un nuevo Polanco al Barrio de Salamanca, en Madrid Foto: Publimetro

Isaac Ajzen es el director del Diario Judío de México. Azjen ubica una gran cantidad de receptores de la nacionalidad española vía Ley 12/2015, en el Estado de Nuevo León, “unos diez mil aproximadamente” afirma, “pero muchos no profesan la religión judía”, continúa explicando, si no que han visto una oportunidad de circular y comprar en España.

Los altos costes en abogados, entre 200 mil y 400 mil pesos, más el hecho de tener que ir a firmar la nacionalización a España, una vez lograda, da una idea del perfil económico de la mayoría de los 21 mil nuevos españoles de origen mexicano.

La llegada de inversores y residentes mexicanos y latinoamericanos en Madrid está lejos de cesar. Menos con la tendencia al alza del peso mexicano. El Barrio de Salamanca no da más de sí. La poca oferta de departamentos y casas, a elevados precios consecuentemente, dirige ya la atención a otros barrios de la ciudad. Juan José López Cantos apunta a los aledaños del Paseo de la Castellana y al Barrio de Hispanoamérica como los próximos por recibir a la pudiente colonia latina.