Rebelde: el uniforme que inspira a todos a vestirse como deseen

Rebelde es el reboot que Netflix lanzó este mes basados en la icónica telenovela original, donde el uniforme, estereotípico de la escuela Elite Way School, ha sido una de las prendas más copiadas y versionadas en Latinoamérica desde que se emitió la versión original, de 2004 a 2006.

Pero en la versión de 2022 hay nuevos personajes que reflejan la diversidad de estilos, ideologías y expresiones de la generación centennial. Y esto fue lo que reflejó Nayeli de Alba, su vestuarista, que habló con Metro sobre la producción.

¿Cómo pasar de los uniformes a la moda?

–Me guío mucho de lo que pienso, siento y me gusta y me “vale” lo demás. En este momento crearía otra cosa, pero en ese momento me gustaban los pantalones de pinzas y me enfoqué en lo que me gustaría que se usara en mi escuela y mis recuerdos: quería usar pantalón porque jugaba fútbol y me obligaban a usar falda a fuerzas.

Así que por eso usé el recurso de la falda sobre pantalón, por ejemplo. También me guié por el reporte de tendencias de WGSN: vi que vuelve el tejido de punto y esos suéteres de “Papá soltero” y de los 90 también fueron claves. Quería que los uniformes fueran cómodos, cool y elegantes, y me fijé mucho en telas, caídas y detalles. En ellos está la diferencia.

¿Cómo construiste los personajes?

–A partir de los briefs de los personajes creé el mío y me imaginé lo que usaban, lo que consumían, si eran activistas, etc. Que si les gustaban ciertas películas o tipos de música usaban ciertos accesorios y marcas.

Obviamente, todo llevaba un background de investigación impresionante que, sobre la investigación general, llegó a una investigación particular para construir sus micromundos.

¿En qué música te inspiraste para crear los looks?

–Definitivamente tomé un poco el reguetón, pero más que el de ahora, el de los 90, el de Ivy Queen. Cuando se empezó con esto, que era más reggae. De ahí agarré mucha inspiración para Andi. Y tomé referencias de las raves de los años 90.

Y ellos usaban los pantalones Jenko y usaban materiales y zapatos grandes. Así, yo tomo anclas generacionales en mis recuerdos que me marcaron y trato de ponerlos ahí y transformándolos a un lenguaje algo más contemporáneo.

Cuéntanos cómo reflejaste los cambios de los hombres en Dixon y Sebas.

–Siento que ya no deberían existir géneros y esa es una de mis banderas más importantes. Que te vistas como te sientas en el momento. En la serie los personajes se van liberando, sin tantas etiquetas. Además, la idea era abrir la masculinidad tan cerrada que hay en televisión. También muestro los cambios de los personajes.

Sebas era más rudo, pero se convierte más y más en él. Y no depende de la masculinidad, sino de gusto personal.

¿Cómo creaste el estilo de las chicas?

–Igual, fue todo orgánico, no lo pensé: me apegué a lo que yo pensaba de cada una. Y me inspiré en Clueless, porque me ha marcado en mi vida. También Salvados por la Campana. Me inspiré en las cosas que me gustan, vienen y creo que vendrán. Pensé en Emilia, a quien le gustan los neones, los plásticos.

En Jana pensé en que le gusta Chanel. Andi es un poco más arriesgada. Usa cosas más modernas, está más pegada a este avant-garde que viene de la tecnología y el sportswear.

¿De dónde son las piezas?

–Una constante de mis proyectos es buscar y encontrar talentos locales muy importantes. Para mí fue fundamental mostrar talento emergente local, mexicano y latinoamericano. Incluso conseguimos marcas que no tenían logos en los mercados. Esto, para mostrar cómo se expresan las nuevas generaciones, que son tan vibrantes y también piezas que son cool más allá de la marca.

¿Cómo crees que va a impactar esta nueva versión de Rebelde?

–Queremos que la gente se exprese sin límites. Sin pensar que pueden ser etiquetados. Lo más importante es generar la libre expresión: seguro, me gustaría, que usaran pantalón con falda, las chicas. Que empiecen a imitar a Andi, que usen los pantalones de Dixon, las perlitas de Luka y que tengan su fluidez. Que puedan ser multifacéticos como Sebas.

Que se encuentren con el personaje que se identifiquen. Quiero que se destapen etiquetas que ya no existen en estas generaciones, pero hay cosas que aún se deben remover. Y de entrada que le digas al mundo qué eres ya es algo que te define.