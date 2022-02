Horóscopo Chino: ¿qué viene para el año del Tigre de Agua?

En más de cuatro mil años de historia china, su ordenamiento global ha mudado con las culturas a las que han influenciado. Pero solo desde los años 70 del siglo pasado fue que Occidente comenzó a conocer lo que se denomina como “Horóscopo Chino”, con doce animales, diez ciclos y cinco energías. Este 2022 es el año del Tigre de Agua, que comienza oficialmente este 1 de febrero.

Por esta razón, con ayuda de la escritora, dibujante y xiānshēng mexicana de ascendencia china, Cristina Alvarado Engfui, explicamos este sistema y lo que vendrá para 2022:

¿Qué es el horóscopo chino?

“El horóscopo chino es un sistema calendario en el que se toman en cuenta los ciclos de la luna. Hay dos ciclos: el de la luna y el del sol. Si se juntan con los ciclos del clima, cuatro estaciones, más lo que los chinos llaman estaciones intermedias, da como resultado “El calendario de los 10 mil años”. Y con base en este se hacen textos importantes como el Tong Sheng, (que se escribe distinto al chino hablarse en varias lenguas).

De ahí parte el horóscopo, que son 12 ciclos lunares, con un ciclo de lunación que se extiende en años bisiestos. Además, estos signos fueron influenciados en el zodiaco por la cultura persa, al abrirse la Ruta de la Seda, y se crea el zodíaco como lo conocemos, que es distinto al zodíaco caldeo, que proviene de Oriente Medio”, explica Alvarado.

¿Cómo se hacen las predicciones?

“En China hay otro zodíaco y está basado en elementos mensuales. Hay un ciclo lunar y uno solar, que es de 10 ciclos. Ambos forman 60 años de interacción y esto da forma a una red compleja de combinaciones entre signos que dan lugar a lo que conocemos como el Horóscopo Chino y otros tipos de astrología china. Lo que hago es tomar estos ciclos y con base el significado entre carácteres se hacen las predicciones. Es todo matemático. Esa combinación entre lo chino y otras culturas es fascinante, pero finalmente, la cultura Han es la que establece esto 100, 200 años antes de Cristo”, añade. “Todos los ciclos están determinados numéricamente. Por medio de estos cálculos puedo saber cómo le va a cada signo, más o menos. El año del Tigre 2022 empieza en su mes, pero para cada persona hay un animal en su día, mes, hora de nacimiento. También se miran los trópicos, el norte, sur, este y oeste y se analiza cómo se manifiestan en cada parte del planeta”.

¿De dónde vienen los animales?

“Todo viene porque de una luna a la siguiente, sucedían ciertos fenómenos climáticos. Y estos, al observar el comportamiento de la naturaleza, había que explicárselo mejor a la gente, y cada uno de estos ciclos obedecía al comportamiento de un animal”, expresa Alvarado Engfui.

Año del Tigre 2022: ¿qué trae?

“Debemos absorber todo lo bueno y guardarlo, porque el año que sigue, Conejo de Agua, es por el estilo. Habrá muchas tormentas, vientos: habrá un clima impredecible y la energía originaria es madera, pero este año es de viento con agua. El árbol se mueve con el viento. La pandemia no va a terminar todavía: habrán rebrotes, pero también otros virus, pero estos afectarán a las plantas. Este año podría ser no de sequía, sino de plaga. Suena muy apocalíptico, pero también lo bueno es que es un animal incisivo, curioso, le gusta mandar y también es justo. Es también un gran año para el conocimiento, porque los niños volverán a la escuela. También es bueno a nivel de crecimiento social y espiritual, con gente con una ética avanzada que trabajará por el bien de muchos”, explica Alvarado Engfui.

¿Cómo le irá a cada animal?

Predicciones y cuidados según Cristina Alvarado Engfui, escritora, dibujante y xiānshēng mexicana de ascendencia china.

Rata: “Mudanzas, cambios, el que no se casa se divorcia. A los hombres ratas, como cis y trans, lo más probable es que estén muy inquietos y coquetos. Sobre todo la primera mitad del año, ya que su energía es el agua. A la rata mujer, por su parte, le costará un poco de trabajo establecer relaciones profundas. Todo va a pasar”, explica.

El Búfalo: “Va a ser complicado, porque viene una combinación llamada ‘Flor de Durazno’: amores apasionados que no llevan a nada. Significa lujuria, erotismo. Tiene una combinación con calamidades constantes. A pesar de haber pasado por su propio año, al Búfalo también le va a ir de forma complicada”, predice Alvarado Engfui.

El Tigre: “Es el más afectado de todo el zodíaco. Es su año propio. El año propio siempre es el más complicado para todos los signos. Todo puede pasarle. Y se le recomienda por tradición (de ahí vienen los panties rojos) vestir de rojo, ponerse un listón rojo en la cintura, ir a un templo budista y que un monje te ponga un listón rojo, con ocho vueltas en la muñeca. Y no te quites el listón en todo el año. Este los protege y les ayuda a que no les ocurra calamidades mayores. El Tigre también debe cuidar mucho a los suyos. Tener cuidado con el contagio, la carretera. No va a ser un año sencillo: el año propio tiende a ser en los que nada que quiera hacer cuaje. Los grandes proyectos es mejor dejarlos para otro año”, advierte.

Conejo: “Es un año para prevenir y ahorrar. Es un año de vacas gordas. No estarán tan gordas, pero tiene mucho que ver con chismes, mal habladurías que se vuelven broncas, y es un año muy frívolo: puede leer revistas del corazón o distraerse, y se le puede ir el santo al cielo, y este año es para prevenir. Le va a costar trabajo. Y lo que vayan a hacer se lo reserven.”, aconseja la experta.

Dragón: Es el signo más valorado dentro del Horóscopo Chino. “Viene mucha energía nueva. Les disgustan los cambios, aún así, ellos siempre buscan tener el control sobre ellos (”no me despidieron, yo renuncié”). Es un año de cambios fuertes. Tendrán muchos viajes. Pero hay que tener mucho cuidado en sus viajes en su segunda mitad del año”, explica la experta.

Serpiente: “Es un año de accidentes. Hay que tener cuidado. No va a ser un año para subirse al Himalaya o a un paracaídas. Este es un año de aprender cosas nuevas que no sean riesgosas. Es un año para bailar mucho. Puede que anden mal de las vías respiratorias y riñones. Y necesitan estar tranquilos: deben hacer cosas que no les traigan consecuencias legales el próximo año”.

Caballo: “Es amigo del Tigre, así que como le vaya a ir al Tigre, le va a ir a este. Puede poner su listón rojo. Y la recomendación principal para este año es tener paciencia y que no suelte lo que tiene que es bueno. Que trabaje mucho porque las recompensas vienen este año”.

Cabra: “Es un año de mucha alegría y calma. También tendrá mucho amor, sexo y será el alma de la fiesta. Claro, si se pone a disposición. También le trae frivolidad y el año que viene puede meterse en problemas por indiscreciones”, advierte la experta.

Mono: “Es el opuesto al Tigre y también debe protegerse con un listón rojo. El año opuesto también es difícil, pero la relación particular que tiene con el Tigre también son estos cambios: mudanza, divorcio, cambio de trabajo. Y debe pedir ayuda. A los monos les cuesta trabajo, porque ellos son los que ayudan”, aconseja Alvarado Engfui.

Gallo: “No es compatible con el Tigre y atrae calamidad. Debe protegerse, delegar y pedir ayuda, sobre todo en la segunda mitad del año. Gallo y Mono peligran mucho de los pulmones y se deben cuidar en el último jalón de la pandemia antes de que se vuelva un virus endémico”.

Perro: “Debe cuidarse porque es amigo del Tigre, y la primera mitad del año es complicada, por lo que deben cuidarse y alimentarse bien. El perro padecerá mucho del estómago: por eso debe tener calma en este aspecto”.

Cerdo: “Va a ser un año para la coquetería. Y necesita ser más discreto. Y es un año muy sexual para este signo. Y para la segunda mitad del año tendrá muy mal humor: se meterá en problemas a nivel laboral por su carácter. No se le dará bien la diplomacia. Si siente que pierde el control y delegar a nivel de diplomacia”.