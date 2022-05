MET GALA: recreando el glamour de “La Edad Dorada” en clave latinoamericana

Desde 1948, el Instituto del Vestido se trasladó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y en su gala anual se han recogido fondos para preservar las piezas que hacen parte de la historia de Estados Unidos (y otros países) en la industria de la moda. Para 2022, y 50 años después de que Diana Vreeland le diese un gran impulso, se honra precisamente a la moda americana en su historia y alrededor hay una temática, las celebridades que la usarán y los momentos de moda que quedarán para la posteridad.

A su vez, esta es la segunda parte de una exposición donde se quiere realzar y reforzar el concepto de Estados Unidos como país de potencia de moda. En “In America: A Lexicon of Fashion”, se hablaba de diversidad, igualdad, inclusión, funcionalidad, particularidades de la moda estadounidense como industria nacional. Pero esta vez hay un plus: “Gilded Glamour” como parte fundamental del dress code, que hace parte del concepto de “An Anthology of Fashion”, la segunda parte de esta exploración.

Esta estética hace parte de lo que se conoce como “La edad dorada”, época en la que Estados Unidos se consolidó como potencia capitalista, y toma la época de 1870 hasta comienzos del siglo XX y en donde Nueva York comenzó a adquirir su estatus de centro capitalista y cultural. Familias como los Vanderbilt, los Astor y otras comenzaron a mostrar a través de sus figuras de sociedad las más rimbombantes y creativas expresiones de moda, así como a conquistar el otro lado del Atlántico para crear nuevas élites aristocráticas en el siglo XX.

De hecho, para esta aristocracia del “old money”, enfrentada al nuevo dinero de los nuevos ricos (tal y como vemos en “La edad dorada” de HBO o “La edad de la inocencia”, de Edith Wharton), se jugaba en clave de apariencias, de cómo se llevaban los ampulosos vestidos de la época y cómo se jugaba con la moda.

Ahora bien, pensando en esto y en las periferias de la moda, E! Entertainment invitó a tres diseñadores latinoamericanos para recrear esta temática. Así, con la transmisión especial “Vístete de Arte”, lleva a su audiencia la visión de María Ponce, de México, Verónica de la Canal, de Argentina y Juan Pablo Socarrás, de Colombia, para mostrar sus visiones de la moda ante el evento de moda más importante del año a través de un fashion film.

PUBLIMETRO habló con Socarrás sobre este proceso.

¿Cómo fue recrear esta visión para E! y la Met Gala?

Me hicieron parte de esta campaña de expectativa que ellos hacen todos los años para lo más importante, que era la alfombra roja y para mí es un honor hacerlo. Lo que hice en esta ocasión fue traer una técnica tradicional que ya se está perdiendo en Colombia, que es de Duitama, que son las carpetas de las mamás, para decorar en la casa. Y lo había hecho con un vestido de novia y en un desfile allí. Y lo que hice esta vez fue introducir color en esta comunidad. Así, la señora Elsa Consuelo, no tejió en blanco ni en crudo, sino en rojo y asemejamos un encaje con la técnica de cinco agujas. Esta artesana ha participado en otros proyectos conmigo y con su saber creamos este vestido rojo, llamativo y transparente, lo bordamos en un tul de seda y logramos hacer esta pieza. También recreamos el look de Naomi Campbell con la ex miss Colombia, Andrea Tovar, para recrear esta magia previa a la alfombra roja, donde se prepara con maquillaje, vestido y estilismo.

¿Y cómo mostrar desde la periferia un acercamiento a este dress code?

Mi trabajo siempre ha tenido que ver con los artesanos y la tradición, que es lo que une a Latam. También, nuestros indígenas, técnicas tradicionales y oficios y debíamos hacerles un homenaje. Y también a ese hilo, que se vuelve encaje, que también nos conecta desde este sentido. En esta campaña con tres diseñadores de Latam yo soy el más clásico y menos arriesgado: es una propuesta muy bella, porque es un equipo muy grande el que hizo esto. Ahora, presentaremos estos trabajos como campaña de expectativa. Esta es una gran oportunidad que nos da E! como diseñadores, como jóvenes y consolidados y como un paso para estar realmente en ese día en ese evento, que es un sueño para muchos diseñadores latinos.