Como mujeres ciclistas hemos llegado tan lejos como hemos querido: Antonieta Gaxiola

Bajo el lema #SíHayExpertas, Women Index tiene el propósito de recordar los pendientes en materia de igualdad laboral y reconocimiento profesional de las mujeres, así como promocionar la creación de perfiles profesionales de forma gratuita en la plataforma para convertirse en una herramienta de apoyo y conexión entre las mujeres y las oportunidades que impulsen sus carreras.

Antonieta Gaxiola atleta mexicana, ganadora de múltiples campeonatos panamericanos, así como el título de campeona nacional de élite, reconoce que el camino para los deportistas mexicanos sigue siendo complicado pues es difícil vivir del deporte como representantes de México.

“Es complicado para nosotras como deportistas representantes de México vivir como tal del deporte, o como lo es en otros países primermundistas que en realidad a los atletas el apoyo que se les ofrece no es solo en el deporte, si no con su equipo multidisciplinario, con la organización para eventos, el tiempo dedicado y el dinero para prepararlos, no se compara con lo que vivimos en México”

— Antonieta Gaxiola