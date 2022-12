¿Eres la oveja negra de la familia? Conoce las cualidades que tienes a tu favor

Cuantas veces hemos escuchado alguna vez decir es la “oveja negra” de la familia, refiriéndose en forma negativa a las personas que no cumplen con las obligaciones de la familia, creencias y esta en contra del costumbres. Román Hernández, psicoterapeuta clínico y tanatólogo, mencionó que este término no es malo, sino todo lo contrario puede ser un privilegio.

“La oveja negra es aquella persona que sale de los estándares que están estipulados dentro de una organización familiar, social o cultural. Es aquella que quiere crecer, que tiene un nivel de conciencia diferente de pensar, de actuar y decidir de manera diferente, quien tiene ideales muy diferentes a lo que la mayoría tiene”, explicó el psicólogo en entrevista con Publimetro.

Inspirado en el concepto popular de “la oveja negra”, Román decidió investigar y estudiar sobre este tema para escribir una conferencia con el mismo nombre que presentará este viernes 9 de diciembre en la Carpa Geodésica, donde comparte las experiencias que fueron resultados de su vida personal por romper los patrones establecidos y en contra a las costumbres familiares.

En esta conferencia el psicólogo lo que pretende es lograr que la gente tenga más conciencia y se atreva a aventurarse a que hay más allá de lo que les dijeron que es lo establecido para ellos. Está dividida en distintos actos: los sueños, los miedos, muerte psicológica, la liberta y la responsabilidad consciente.

Román Hernández

“La oveja negra, en términos psicológicos, es la persona que piensa diferente de un grupo familiar o social. Aquella que no va en contra del sistema, es aquella que siempre va a favor de sí mismo, que busca su paz, su tranquilidad y su autorrealización. No es porque está en contra de los demás, sino simplemente porque piensa diferente, creen diferente y lucha por sus ideales, es responsable de lo que hace, de lo que decide y de las consecuencias que tiene”, detalló.

¿Hay un estereotipo de la oveja negra?

No hay un perfil específico, lo que si podemos ver es un perfil psicológico marcado. Es una persona muy tranquila, se siente libre de expresar lo que siente. No anda buscando que los demás le aplaudan, lo reconozcan, simplemente le gusta, le nace y lo quiere hacer.

Oveja negra de la familia. Foto: Dreamstime

¿Es imprescindible la oveja negra hoy en la sociedad?

Hay muchas ovejas negras en la política, en las artes, en la sociedad, rompiendo patrones porque evolucionan. Porque incluso busca hacer algo diferente, contagian a otros, si bien no a seguir los mismos pasos, que no es lo ideal, pero si a pensar diferente. Si no hay una oveja negra responsable en un grupo familiar o sociales. No hay evolución.

Los papas tiene una cultura de preservar valores, tradiciones y de pronto alguien de la familia no está de acuerdo. Entonces los papas tienen miedo y comienza a sacar su autoritarismo, violencia, control con tal de que no se rompa. No se explican que ahora resulta que uno de sus hijos no quiere ser abogado como toda la familia, no quiere profesar la misma religión. Simplemente, esta persona tiene ideas diferentes y los padres no sabemos cómo enfrentar esto.

También puedes leer: Si visitas a la Virgen de Guadalupe o andas por La Villa, toma en cuenta estos tips

¿Cómo diferencias a una oveja negra con alguien problemático?

Hay dos aspectos muy importantes de una oveja negra, es el nivel de responsabilidad, el nivel de congruencia. Cuando la persona es responsable sabe que va a favor de sí misma, no va en contra de nadie.

Yo decidí X situación y yo me hago encargo de ello. No ando culpando, no ando echando habladas, no ando señalando, es una persona cien por ciento responsable. Yo lo decidí así, yo acepto mis consecuencias. Anda buscando lo que muy poca gente busca hoy en día, que es la satisfacción personal y la autorrealización.

Por el contrario, el rebelde sin causa, ese si va contra todos, va contra el sistema, boicoteo a todo. Esa no es una oveja negra, es alguien que no está centrado y que lo principalmente busca es llamar la atención.

Román Hernández hace hincapié de que aquellas personas que se autonombran “oveja negra” solo porque son revolucionarios “esas son personas irresponsables, que no están bien encaminadas”.

Conferencia: Oveja Negra

Fecha: 9 de diciembre

Lugar: Carpa Geodésica de la CDMX

Hora: 20:00 horas (única función)

Redes sociales: @psicologoromanhernandez