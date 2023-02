Juan Soler y Paulina se dan una escapada romántica para conocer un poco más del vino mexicano

El actor Juan Soler acudió a una exposición de vino mexicano llevada a cabo en el Campo Marte de la ciudad de México acompañado de su joven novia, la conductora Paulina Mercado, con quien comparte pantalla en el programa Sale el Sol.

“La verdad es que no sé mucho de vinos, pero lo he gozado y sobre todo me da mucho gusto que en México hagan eventos de esta naturaleza”, expreso la argentina al ser cuestionada a cerca de su experiencia en el evento.

La pareja lucía feliz mientras se tomaban de la mano y platicando con amigos que se encontraban a su paso, y se mostraron muy gentiles con las personas que les abordaban para pedirles fotos.

“Muy recomendable para escaparse de los hijos y del trabajo, finalizó la pareja entre risas y miradas de complicidad.