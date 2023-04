Libros de bienestar: más que la ‘cháchara de siempre’ sobre la autoayuda

Gracias a la pandemia, los colombianos, como muchas personas de otros países, comenzaron a pensar en su propio autocuidado. De este modo, los libros más vendidos siempre tienen, de alguna forma, algún libro de automejoramiento. Pero, más allá del cliché de la pseudociencia y frases manidas, lo que leen refleja estados de ánimo culturales y sociales que tienen abordajes muy serios sobre la vida cotidiana. Le mostramos dos temas dentro de este amplio campo que muestran dos abordajes diferentes, pero que reflejan dos problemáticas totalmente actuales.

De cómo afrontar la toxicidad propia y ajena

Hay ya un cambio generacional en cuanto a dejar de idealizar las relaciones tóxicas. Es por eso que María Esclapez, autora del libro ‘Me quiero ‚te quiero’, las desmenuza para que las personas atrapadas en una relación así dejen de ser la imagen viviente del meme “no toques mi basura”. Inspirada en una relación destructiva que tuvo, comenzó a escribir este libro y cuestiona también cómo la cultura sigue idealizando estas relaciones. “A mis 32 años me pregunto ¿cómo siguen presentando cosas así de manera romántica? Si tu no tienes un referente que te explique que las relaciones así no son adecuadas, pero como nadie lo explica, pretendemos normalizarlo, tenerlo y buscarlo. Recuerdo que a mis 20 años quería tener un Christian Grey, cuando es un acosador, porque en la película se explora la fantasía y se cree que eso pasará en la vida real”, explica a NUEVA MUJER.

Asimismo, va al fondo del por qué es tan difícil dejar estas relaciones. “Hablamos de una dependencia emocional y una adicción a la relación. La dependencia emocional se define como la incapacidad de cortar un vínculo a pesar de que le genera sufrimiento. Estas se caracterizan por ser una montaña rusa de emociones y generan sustancias a nivel fisiológico: dopamina, oxitocina; así que pasar de 100 a 0 en cuestión de días o semanas, hace que el cerebro genere ese patrón adictivo de necesitar esa dopamina. Cuando a un adicto le dices que está mal, lo admite, pero sigue ahí. Eso se acompaña de los mitos que vienen con el enamoramiento, el que dice que el amor todo lo puede: “si hay amor realmente cambiará”, pero nada más lejos de la realidad”, afirma. “Dejar esto no se trata de algo voluntario. Se trata de varios factores y fenómenos cognitivos, emocionales, mentales y no hablaríamos de sustancias cognitivas. Existe la adicción a un vínculo, así como una persona consume drogas. No podemos enfrentarlo, porque a pesar de que lo vea no habrán resultados”.

De todos modos, la autora da varias claves de cómo ser consciente poco a poco de este tipo de relaciones.

María Esclapez, ‘Me quiero, te quiero’. Penguin Random House Colombia.

Astrología y esoterismo: más allá de los memes y las prácticas irresponsables

El pensamiento mágico siempre ha existido, incluso después del advenimiento de ‘La Razón’ en el siglo XVIII. Siendo un elemento que existe en todas las culturas, la pandemia y las respuestas que la ciencia no pudo dar, volcaron a muchos hacia la astrología y otras prácticas esotéricas. #Witchtok, por ejemplo, es un hashtag que tiene más de 26 mil millones de visualizaciones. De este modo, libros como “Manual de Supervivencia para las Brujas Modernas”, escrito por la socióloga y astróloga profesional de Valentina Maestre (@unabrujainquieta), en el que se abordan desde diversos puntos de vista y soportes basados hasta en la ciencia temas como el famoso ‘Manifesting’, ritos y astrología, entre otros.

“Creo que para hablar de cualquier tema, tú tienes que estudiar y tienes que aprender. Y más en estos temas en los que la gente habla que estudios científicos te discriminan y te descalifican. O sea, eres como menos inteligente si tú crees en algo, per se. Los millennials, sin embargo, no creen en las religiones tradicionales debido a todo lo que ha pasado. Y esto, a pesar de que se persiga el conocimiento ancestral”, explica Estrada a NUEVA MUJER.

Estrada basó en su libro en todos los estudios que se han hecho sobre estas pseudociencias durante años, y sustenta la diversidad de creencias para el hecho de que sean tan populares. “Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y esto es lo que explico en mi libro, donde siempre encontrarán una recomendación juiciosa detrás de cada tema. En el tema del Tarot tenemos una investigación histórica de su evolución y lectura en distintos contextos. Lo mismo para la astrología, que es una herramienta. Y esto nos sirve para ver nuestro lado luminoso como nuestro lado oscuro”, expresa.

‘Manual de Supervivencia para Brujas Modernas’ , Valentina Maestre, Editorial Sin Fronteras.

Otros recomendados de Bienestar que vale la pena adquirir en la FILBO

‘Hábitos Atómicos’, James Clear, Editorial Planeta

Es uno de los libros más vendidos actualmente en el país. James Clear se basa en la ciencia para comenzar a tomar pequeñas decisiones que pueden cambiar su vida. Esto incluye también tomar decisiones realistas para adquirir, por ejemplo, fuerza de voluntad.

‘La dicha de habitarnos’ , Natalia María Chaparro, Editorial Penguin Colombia

Un problema de fertilidad terminó llevándola a las prácticas y corrientes alternativas como el yoga, entre otras. Así, ayuda a otras mujeres a conectar con su ciclo menstrual y conectar con su cuerpo. También muestra en el libro el conocimiento adquirido con varias ciencias como el coaching y la terapia con cristales.

Enamórate de tu Casa, Lili Ramírez, Editorial Penguin Colombia

Esta Organizadora Profesional de Espacios y certificada internacionalmente, ofrece soluciones prácticas y personalizadas pensando en el espacio de cada quién y en el por qué vivimos como vivimos. Eso sí, lejos de la tiranía del orden que ha sacudido las redes los últimos años.