5 cortes de pelo bob rizado en tendencia 2024 que rejuvenecen tu rostro

Cada vez más mujeres se pasan al método curly y que no reniegan de sus rizos. Y es que las melenas rizadas se han convertido en las más deseadas y son tendencia este 2024.

Entre todos los cortes de pelo tendencia, los cortes tipo bob sueles ser buenos aliados de los cabellos rizados, pero creando siempre algún degradé.

“Si se trata de melena más bien ondulada o con un rizo no muy definido, podremos optar por un corte recto que marque más el volumen”, señalan los expertos.

Estos 5 estilos te darán una idea de lo bien que lucen los rizos en corte bob

Wavy bob en cabello rizado

Es un corte indicado en melenas onduladas, pero poco recomendable en cabellos con el rizo más marcado, porque quedaría demasiado volumen en la parte inferior y poco en la parte superior.

En rostros alargados queda bien, ya que su longitud, a la altura de la mandíbula, consigue elevar los rasgos y dulcificarlos. También sienta bien combinarlo con una raya lateral, porque eleva la zona frontal superior y proporciona más volumen.

Long bob rizado

Un estilo refrescante, informal y divertido. Enfocado para cabellos ondulados y rizados, pero no en exceso, ya que quedaría mucho peso en los laterales y no sería estético. Muy recomendable en chicas que quieren tener este punto desenfadado y que, a la vez, buscan jugar con la versatilidad de su melena, porque al no tener tantas capas, pueden alternar sin problema entre acabados rizados o lisos.

Corte bob rizado Morrison

Destaca por ser un corte de pelo bob que cae justo por encima de los hombros en un estilo rizado natural y desordenado y por llevar flequillo. Se suelen agregar capas y textura para darle un aspecto más voluminoso y dinámico al cabello.

Este estilo de corte de pelo es ideal para los rizos naturales o para aquellos que desean rizar su cabello. Ayuda a resaltar la textura natural del cabello, por lo cual favorece a los cabellos finos o sin volumen.

Blunt curly bob

Justo por la mandíbula, queda mejor en cabellos ondulados no demasiado rizados. Peinado con la raya en medio da un aspecto despeinado muy sensual.

Fluffy bob

Es un corte de pelo bob con una textura suave y esponjosa, pero en cabello rizado. Se obtiene al cortar el cabello en capas y luego al peinarlo con un cepillo redondo para crear volumen y movimiento.

Este corte de pelo es especialmente adecuado para rizos finos o con poco volumen, ya que las capas y la textura pueden ayudar a dar la ilusión de un cabello más voluminoso.