La Luna menguante influirá este 2, 3 y 4 de febrero en la armonía y el amor de 5 signos.

La Luna, este 2 de febrero, entrará en su último cuarto: menguante, que se podrá ver desde México a partir de las 12:51 de la madrugada y hasta las 12:00 del mediodía, desde la constelación de Libra. En esta oportunidad Aries, Piscis, Leo, Virgo y Sagitario estarán bajo la influencia del satélite de la Tierra.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

En estos tres días, la comunicación con tu pareja fluirá y aumentará, por lo que la conexión que hay entre ustedes afianzará. Pero si estás sola, pues son los días perfectos para que busques cualquier pretexto para acercarte a ese chico que tanto te gusta y barajar la opción de una salida. Febrero comenzará con mucho equilibrio emocional, lo que te dará paz y armonía, que podrás usar para dedicarte a algunas tareas que no has podido terminar por falta de concentración.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es el momento perfecto para que tengan nuevas experiencias sexuales, que experimenten y se atrevan a cumplir algunas de sus fantasías. La lujuria estará a flor de piel. Si aún Cupido no te sorprende, pues busca tú la emoción y darle rienda suelta a esa necesidad de sexo que tienes. Eso sí, elige bien con quién lo harás. La armonía estará presente en tu puesto de trabajo, pues podrás destacarte con tus ideas y propuestas, lo que traerá equilibrio a algunos espacios laborales, ya que todo se hará en equipos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Deberás ser muy cautelosa con el dinero porque habrá unos gastos relacionados con la salud, ya sea tuya o de algún familiar muy importante. No hagas compras compulsivas, ahorra, mide bien en qué dejarás tu dinero. Esto puede generarte cierto estrés. Después de la primera semana todo se normalizará. Mientras que, en el amor, contarás con el apoyo de muchos familiares y amigos, incluso, de personas que ni conoces, quienes te tenderán la mano de diversas formas. Serás afortunada.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Se viene algunos desafíos en tu empleo, que van a requerir de mucha concentración para conseguir una solución rápida, fácil y pertinente. Te sentirás muy abrumada con todo lo que deberás hacer, la presión puede tensarte, aunque conseguirás el éxito gracias a los consejos de tus compañeros de trabajo. En el amor, habrá ciertos roces por temas de convivencia, ya que cada uno está acostumbrado a ciertas cosas, a las que deberán reajustar si realmente quieren seguir viviendo en paz.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Aprovecha para planear un viaje un paseo en el que estés en contacto con la naturaleza, así podrás descargar todas las malas energías que has atrapado de tu entorno. Si lo haces en pareja o con tu familia será más gratificante, porque les darás tiempo de calidad ellos. Meditarás sobre algún percance que has tenido y esto te permitirá tener un visión más amplia y equilibrada, algo que no notarás en el momento que ocurra. Retráctate de ser necesario.