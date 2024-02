Del 5 al 11 de febrero, la conjunción entre Mercurio y Plutón estallará la suerte en el trabajo

Plutón y Mercurio tuvieron la tarde de hoy 5 de febrero tuvieron un aparente encuentro, que dejó a su paso un estallido de suerte en el trabajo para Tauro, Géminis, Virgo, Capricornio y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Con empleo: Tendrás la mayor disposición para brindarle asesoría a esos compañeros de trabajo que la necesiten. Sentirás mucha empatía porque te recordarán tus inicios. Esto hará que tengas un aliado más con quien contar, no solo dentro de la empresa, sino también afuera. Podría ser un gran amigo.

Desempleada: Aunque las cosas no cambiarán por ahora, sí es vital que empieces a ver hacia otros rubros, pues, aunque no sepas nada, quizá te resulte mucho más conveniente, porque pueden estar buscando a alguien para entrenarlo, que no venga “con vicios” laborales.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Con empleo: No temas decir no. Te estarán probando para ver si te cambian hacia un área que pocos desean por la conflictividad que impera en el lugar. Pues, no dudes es exclamar tus intensiones, y si no hay opción, pues entonces negocia un aumento o algún beneficio, que sí podrán darte.

Desempleada: Un amigo se acordará de tu situación y te postulará a un empleo, que no estás acostumbrada a hacer, pero será mejor a nada. Mira esto como un trampolín para alcanzar otras metas, será algo temporal en el que conocerás gente muy buen y que te aportará mucho.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Con empleo: Hay un intercambio de ideas que resultará en un excelente trabajo en equipo, con quien te sentirás a gusto. Disfruta de todo esto y apuesta por proponer más proyectos que los involucren porque entre todos generan buenos dividendos para la compañía.

Desempleada: Si cambias esa actitud de derrotada, las cosas cambiarán para mejor en el corto plazo. No desistas, puede ser agotador, pero toma un respiro. Quizá la salida es que emprendas, allí estará tu éxito e independencia económica. Alguien cercano podría financiarte.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Con empleo: Estás a punto de comenzar una excelente etapa en tu puesto de trabajo, ya que es posible que te den un aumento, un cargo que deseas o asignaciones que te gusta hacer y en las que eres una experta. Lo cierto, es que disfrutarás mucho de todo esto.

Desempleada: Se vienen varias entrevistas de trabajo que prometen darte la estabilidad que estás buscando. Solo será necesario que no contestes preguntas que no te han hecho, ya que esto puede hacer la diferencia de forma abismal para ti.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Con empleo: Deberás organizar muy bien todo lo que tienes que hacer para que no se te paso algo importante por alto. Vas a tener unos días con muchos eventos o responsabilidades y tienes que lucirte porque, aunque no lo creas, te están evaluando.

Desempleada: La conversación fortuita con alguien desconocido podría catapultarte a tener un nuevo trabajo antes de que termine el mes, pues le caerás muy bien y te indicará sobre algunas ofertas de empleo que se ajustan a tu perfil. Será la luz al final del túnel.