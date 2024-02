La segunda semana de febrero traerá sorpresas en el dinero y la prosperidad para todos

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

El azara estará de tu lado, así que busca en tus sueños, ese número que podría traer un dinero extra a la casa, justo en este momento cuando más lo necesitas. Es posible que también te ganes un electrodoméstico que podrás vender y ganar algo extra.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Lograrás saldar las deudas que te tienen estresada. A partir de esta semana se comenzarán a cerrar esos ciclos de dinero y ahora te llegarán oportunidades de inversión o de ofertas que te permitirán adquirir productos a los que podrás sacarle bastante provecho.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Se cierra un contrato bastante generoso con el que ganarás dinero o los beneficios que tendrás serán muy atractivos, permitiéndote vivir cómodamente en varios aspectos de tu vida en los próximos meses. Sin embargo, lee bien todos los términos antes de firmar o pactar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te van a querer timar, pero los engañarás a ellos. No caerás en esas estafas a través de Whatsapp al ofrecerte un empleo sencillo por una paga extraordinaria. Aunque no sacarás mucho dinero, sí tendrás algo con lo que no cuentas ahora y que te servirá para solventar ciertas cosas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te llegará una oportunidad de trabajo muy atractiva con la que lograrás a estabilidad económica que estás buscando desde hace años. Sin embargo, es posible que debas trabajar un poco más o sacrificar una parte de tu tiempo, pero aun así estarás muy bien.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas a recibir toda la ayuda económica que necesitas para solventar un tema de salud, ya sea tuyo o de un pariente, por lo que podrán concretar alguna cirugía, intervención o tratamiento antes de que termine el mes. Algo que te hará sentirte agradecida y afortunada.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El cosmos te premiará con dinero en la calle. Es posible que te encuentres algún billete que te sacará de los apuros en los que estás metida. Estarás incrédula porque pensarás que se trata una moneda falsa, pero es tan genuina como tú.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Siempre has dado apoyo a los demás, ahora recibirás todo esas bendiciones que diario das a los demás, porque en los momentos difíciles tendrás el dinero para que salgas adelante en un asunto delicado, que podría cambiar para siempre tus días.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

ue te propone y no lo taches de loco, porque allí está el éxito.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Deja de exigirte tanto, al punto de convertirte en tu propia enemiga. Tienes capacidad para mucho, pero llegó la hora que tomes un descanso remunerado y hagas buenos planes al lado de quienes amas. Las buenas energías fluirán hacia ti.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aplicarás lecciones que te dejó el pasado y esto te hará ver con mayor claridad el panorama. Así que sabrás qué hacer y a quiénes acudir. Todo se dará en su tiempo perfecto y eso será este mes. Sabes que pronoto disfrutarás de lo bueno de la vida.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una situación de tu vida te hará ver cuán querida eres para muchas personas, así como esos parientes que amas son muy importantes para otras y serán estas quienes te tendrán su mano amiga para que salgas del hoyo en el que estás.