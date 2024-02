La suerte estará al millón para todos los animales del zodiaco a 4 días del Año Nuevo Chino

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

No dejes de creer, porque los cambios para mejor comenzarán desde hoy mismo y será paulatinamente. Recuerda que todo es un proceso y requiere su tiempo. Pero aferrarte a esas esperanzas es lo que te llevará a tener grandes satisfacciones muy pronto.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A raíz de cierta circunstancia familia que atravesarás, le conocerás el rostro a tus verdaderos amigos. Ellos estarán contigo apoyándote y dándote todo que esté a su alcance para darte la tranquilidad que necesitas. También sabrás con quién no contar.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

En tiempo récord lograrás reunir una importante cantidad de dinero con la que solventarás una vicisitud muy grande. Esto te llevará a replantearte algunas lecciones aprendidas en el pasado, así como tendrás otra perspectiva de la vida. Será gratificante.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

La relación con uno de tus amigos sufrirá cambios trascendentales, ya que es muy probable que los sentimientos de ambos comiencen a transformarse en algo más puro. No duden en darse una oportunidad en el amor, ya que se conocen muy bien y saben qué esperar del otro.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Una persona de tu pasado regresará para plantearte un negocio demasiado atractivo, con el que te promete hasta triplicar tus ingresos mensuales. Pero todo no puede ser tan bueno y sobre todo tan fácil. Así que ve con cuidado y no des dinero, y mucho menos el que no tienes.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vas a defender “a capa y espada” tus convicciones, por una causa justa y noble. Esto te traerá enemistades y roces con personas que tiene cierto poder, pero también grandes alianzas con hombres y mujeres de gran influencia. Tus creencias y valores no se negocian.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El encuentro con personas mucho más jóvenes que tú te hará cambiar de perspectiva en relación con los negocios y el marketing. Ellos te actualizarán y estos conocimientos que ellos tienen te resultarán muy atractivos, por lo que no es descabellado que comiences estudiar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Será necesario que desde ya comiences a explorar nuevas experiencias, a ver otros aspectos del mundo a los que antes te has cerrado. Edúcate, investiga, especialmente todo lo relacionado con las tecnologías, porque allí está la solución a mucho de tus problemas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No dejes que los demás minimicen tus sueños, que los cataloguen de imposibles. Usa esas palabras como motor para continuar y apártate de esas personas que les moleta tu brillo. Con paciencia, constancia y mucha dedicación conquistarás tus temas.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Es el momento perfecto para que demuestres todo el potencial que tienes. Deja que la creatividad se apodere de ti, porque será altamente valorada, te puede incluso hasta traer buenos dividendos a corto plazo. Eso sí, muestra los resultados solo a personas claves y confiables.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La intuición será a que te guíe en el camino que comenzarás a transitar desde hoy mismo. Quizás tengas un poco de temor, pero es normal porque es algo natural frente a la incertidumbre, por esos debes aferrarte a tus fortalezas, tus valores y parientes que edifican.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Una persona de tu familia te sorprenderá gratamente con un gran aporte que hará a una noble causa. Déjala, porque quiere redimirse del pasado que ya no pude borrar y está actuando en el presente que sí puede controlar. Abraza esta nueva faceta de ella que no conoces.