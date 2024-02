El tercer fin de semana de febrero estará marcado por malas noticias en el horóscopo chino

Este 17 y 18 de febrero, la situación se complicará para cuatro animales del zodiaco chino: Conejo, Caballo, Cabra, Gallo y Cerdo, pues sus ansias por abarcar más les traerá gastos inesperados, además de que alguien muy querido no valorará la confianza dada y las suposiciones las meterá en problemas.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Una persona a quien le has dado toda tu confianza te traicionará o abusará de ella. Esto te marcará para siempre y afectará de ahora en adelante cómo te relacionarás con los demás, ya que pensarás que todos te pagarán con la misma moneda. Sí deberás tener más cuidado a quien le das este regalo invaluable, pero no te cohíbas de darle oportunidades a otras personas que sí se la merecen y que sobre todo están dispuestas a valorarlo.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Por suponer situaciones en tu cabeza, actuarás de tal manera que complicarás las cosas. Te has creado y magnificado una serie acciones que no se acercan a lo que es en realidad y ahora tendrás que resolver todo el enredo que causarás. Trata de hablar, y especialmente de preguntar, no te quedes con la duda por muy absurda que parezca. Así no le darás la oportunidad a nadie de que se valga de esto para dejarte en mal. Esta es la estrategia que debes aplicar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

La relación amorosa se complicará a tal punto que es muy probable que durante estos días ni se dirijan la palabra, porque uno de los dos cometerán una gran equivocación que se traducirá en pérdida de dinero. La verdad siempre sale a luz y todo apunta a que este sábado o domingo resplandecerá. Cuando se está en una relación, siempre hay que consultar sobre ciertos asuntos porque se debe recordar que se trabaja en equipo por un bien en común. Ahora el responsable tendrá que asumir las consecuencias.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Siempre quieres abarcar más de lo que puedes y esto te ha metido en aprietos muchas veces., En esta oportunidad, por querer tomar todo de una vez perderás o romperás algo muy importante o de mucho valor que tendrás que pagar. Esto significa que te endeudarás porque actualmente no tienes dinero para asumir ese gasto inesperado. Que todo esto te sirva de lección para que la próxima vez cargues lo que tu cuerpo permita y no sobrepasar los límites.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Las salidas con esa persona especial han sido de maravilla. Sin embargo, se está comenzado a aburrir porque no dejas de hablar del mismo tema. Esta persona, al igual que tú, está buscando algo serio y que no lo meta en problemas, al contrario, que lo llene de felicidad, pero pareciera que tú no eres la indicada porque pasas la mayor parte del tiempo quejándote. Toma consejo y busca otros temas de conversación para que no te dejen en el banquillo.