El dinero y la fortuna tocarán la puerta de 5 signos este 21, 22 y 23 por la Luna de nieve

Este 24 de febrero, el cielo estará iluminado por la Luna de nieve, la segunda Luna llena del año y con la que el invierno se despide, ya que la próxima será el 25 de marzo. Su gran luz traerá dinero y fortuna para Aries, Cáncer, Libra, Capricornio y Piscis, quienes cerrarán buenos tratos, se le presentarán oportunidades para que tomen el camino deseado y tendrán suficiente tiempo para compartir con sus seres queridos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cada minuto cuenta, especialmente cuando se trata del trabajo. Por esto, aprovecha al máximo los segundos y terminas tus asignaciones de manera eficiente, ya que de esta forma contarás con las horas suficientes para dedicártelas, así como disfrutar en familia. Estos tres días son claves porque necesitarás dejar todo saldado en tu empleo. Dile adiós a la procrastinación.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Actuar con mucha madurez y firmeza te llevará directamente hasta una excelente oportunidad de negocio, con la que podrás recuperar un dinero que perdiste recientemente en una mala transacción. Esta persona quiere lo mejor para ti y te presentará esta alternativa que te dará ingresos extras sin tener que sacrificar el buen trabajo que tienes ahora.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ese dinero que necesitas para ya, te llegará de la mano de una buena amiga, quien te lo prestará sin intereses, pero eso sí deberás pagarlo en el tiempo estipulado, ya que estos pesos están destinados para algo importante en su vida y que ahora está en tus manos. Conserva la amistad, ya que personas como ella es muy difícil de encontrar. Ella hará es excepción contigo por las años que han compartido y tu reputación, ya que la responsabilidad es una de tus principales banderas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Son días perfectos para el cierre de tratos que impliquen dinero de por medio. Si estás pensando en mudarte, pues trata de que firmes contrato ahora porque tendrás una buena oferta que será difícil de igual en el corto plazo. Pero, si se trata de uno laboral, pues este empleo te dará buenas ganancias y podrás comprar algunas cosas para mejorar tu calidad de vida.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tus suplicas serán escuchadas por el universo y ese bien que tanto has deseado para esa persona en particular se materializará. Tu forma de pedirle al cosmos para lograr tu bienestar es lo permitirá que todas las condiciones se den para que fluyan las oportunidades y las partes queden en buenos términos, la relación que los mantiene unidos no sufrirá por el convivir. Ahora cada quien tomará caminos distintos, pero estarán en gran calma, que es lo que realmente importa.