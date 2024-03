Del 4 al 10 de marzo, cinco signos tendrán una explosión de mala racha por la Luna menguante

La noche del domingo, la Luna entre en su última fase: cuarto menguante, y con esto llegó una serie de conflictos para Aries, Tauro, Leo, Piscis y Sagitario, quienes deberán luchar contra la soberbia, la mala comunicación, la imprudencia y los malos cálculos económicos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Muchas veces los conflictos se ocasionan no por lo que se dice, sino básicamente por cómo se transmite el mensaje. No tener las palabras adecuadas, así como la entonación, juega un papel muy importante, y esto tú lo sabes mejor que nadie. Sin embargo, durante esta semana te dejarás llevar por el impulso y dirás lo que sientes como salga desde tus entrañas, lo que traerá un roce bastante importante con alguien con quien compartes la mayor parte del día. El ambiente estará tenso.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No sacaste bien la cuenta tras el último pago de tu salario y esas salidas o “gusticos” que te diste te pasarán factura durante esta semana, ya que quedarás corta de dinero y no tendrás para pagar una cuota importante que mes a mes pagas, puede ser alquiler, servicios o un préstamo. Lo cierto es que tendrás que buscar dinero de donde no hay para que puedas cancelar a tiempo ese compromiso, pues sino se traducirá en más dinero a pagar a medida de transcurran los días.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay un hombre de tu familia que está bastante deprimido, por lo que hablar de sus defectos o errores para que tome conciencia no será lo mejor que puedas hacer en esta semana. Deja que el tiempo avance, porque de lo contrario las cosas se pondrán muy feas entre tú y él, debilitando aún más los lazos que los unen. Trata de ser más empática, de ponerte en el lugar del otro porque tiendes a juzgar y esto cae bastante mal, ya que tienes fama de prepotente.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No hay peor ciego que el que no quiere ver, así que tendrás que vivir tu propia mala experiencia para que puedas reflexionar, ya que los demás están cansados de aconsejarte. Estás quedando sola. No justifiques lo que se puede. Trata de ampliar más tu visión de modo que puedas tener un panorama mucho más claro, recuerda que los demás pueden estar viendo cosas de las que tú estás ajenas porque no eres consciente. Aún estás a tiempo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las cosas van de mal en peor con tu pareja porque el orgullo de los dos no los deja ver las equivocaciones que ambos han cometido. Traten de dejar al soberbia de lado, sentarse a hablar y partir del amor que se tienen y lo que han logrado como pareja. Lo ideal es que lleguen a con conceso mutuo, aunque esto sea la misma separación, pero es momento de que conversen. La casa en un campo de guerra y sus hijos o parientes ya están hartos de tanta hostilidad entre ustedes.