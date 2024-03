Dinero y trabajo: los signos que tendrán buenas noticias ante de la conjunción lunar con Marte

Este jueves 7 de marzo será la primera conjunción del mes y la protagonizarán la Luna y Marte cerca del amanecer, por lo que no será visible, pero sí se hará sentir en Cáncer, Leo, Sagitario y Piscis, quienes tendrán un golpe de suerte durante estos días.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dinero: Estarás muy enfocada en trabajar duro para conseguir el máximo provecho económico y lo conseguirás. Será un poco sacrificado, pero verás los resultados que estás esperando. Tu familia será tu mayor motivación, así que no te faltarán fuerzas para continuar más allá del tiempo que te has puesto.

Trabajo: La calma volverá a tu empleo, pues el problema que se desató por la irresponsabilidad de un compañero será solventado y ya el ambiente no estará hostil como en días pasados. Debes ser precavida para que en un futuro no te involucren.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: Si quieres que tu futuro sea próspero es necesario que, a partir de hoy mismo, te centres en asegurarlo con negocios o prácticas que te permitan evolucionar económicamente. Busca soluciones donde haya problemas y ahí mismo encontrarás la forma de generar dinero.

Trabajo: Acércate a las personas con mayores capacidades y talentos dentro de tu empleo para que puedas ir tomando nota de cómo hacen las cosas, de esta manera podrás adaptarlas, mejorarlas y, por supuesto, ponerlas en práctica, así es como a menudo los alumnos superan a los maestros.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dinero: Hay muchos temas en tu vida que suelen quitarte el sueño, pues comienza a mirarlos desde otra perspectiva y te darás cuenta que la solución siempre ha estado frente a ti. Te comenzarás a despreocupar porque actuarás y tendrás el resultado que esperas.

Trabajo: Por fin habrá nuevos ingresos a la empresa, por lo que la carta laboral que ha tenido en los últimos meses disminuirá notablemente. Ahora te tocará entrenar al personal, pero eso será pan comido para ti y, además, ganarás a un aliado más.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Dinero: Podrás pagar una deuda que te atormenta, ya que a pesar de que la persona no te ha estado cobrando, sabes que es un compromiso que adquiriste y eso te mortifica. Ya estarás tranquila y lista para ahora sí invertir el dinero que de ahora en adelante llegue a tu cuenta bancaria.

Trabajo: El tiempo te rendirá mucho porque solo harás lo que te concierne, ya no te ocuparán para que resuelvas otros temas. Esto deberá servirte de lección, pues aunque sepas hacer algo, a veces es mejor quedarse callada para que no te exploten o no valoren tus capacidades.