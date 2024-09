Día de llegar tarde: Por qué se celebra y cuáles son las excusas más comunes

¿Quién no ha llegado unos minutos después de la cita? La impuntualidad es considerada un defecto pero para el #Procrastinators Club of America ha sido motivo de celebración e incluso propuso cada 5 de septiembre para celebrarlo.

Se trata de una fecha muy particular, también divertida para quienes recuerdan los motivos más comunes por lo que cuales se han retrasado en la llegada al sitio de trabajo o de estudio, incluso a una cita.

Hay muchas excusas a la hora de justificar la tardanza, pero acá te compartimos algunas de las más frecuentes, también las más insólitas e inverosímiles.

Chica preocupada porque es tarde Foto Freepik

Quedarse dormido: Esta es una de las razones más comunes, ya sea por el cansancio diario o simplemente no escuchar el despertador, no son pocos quienes duermen placenteramente olvidando el horario.

Emergencia familiar: Los incidentes en el hogar o con algún integrante de la familia son muy comunes para tener un atraso en el horario. ¡La excusa familiar siempre va!, comentan varios en las redes sociales.

“Se enfermó el nene” se incluye entre los motivos más comunes, algunos muchas veces exagerando la situación según el tiempo de atraso.

“El tráfico era tan lento”: Tanto los problemas de transporte como los atascos en la vía suelen ser una de los motivos, pero también de las excusas, más frecuentes a la hora de justificar la tardanza. Esto aún más en los días de lluvias.

Contra la impuntualidad

Varios recurrieron a las redes sociales para, por el contrario, criticar a los impuntuales y destacar la importancia de llegar a la hora indicada.

“Toda mi vida odie la impuntualidad si he llegado tarde a algo, es por parte de mi familia andan siempre con la justa ,2 minutos antes o 5 después están a pero llegan , siempre la misma a el tránsito a no sabes lo que me paso , siempre una novela, jajajaja yo creo que van a vivir 100 años esto”, “Detesto a la gente que llega tarde”.