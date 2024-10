¿Qué significa soñar con muertos? No es tan malo como lo imaginabas

Soñar con muertos no debe ser motivo de preocupación

María se levantó sobresaltada por un sueño con su abuela que está fallecida hace 10 años. Jamás le había pasado y le contó a una amiga lo que había soñado: “Mi abuela me acariciaba la cabeza mientras lloraba abrazada a ella”.

Su amiga le aseguró que su abuela le apareció en sueños para darle un mensaje. María pasó toda la semana asustada, sin saber qué significaba ese momento de llanto junto a su ser querido.

Pensar en la muerte, para la mayoría, no es algo agradable y para muchos es aterrador. Y en el mundo de los sueños, suele sobresaltar a cualquiera el hecho de ver a esa persona que tanto extrañamos.

Algunas personas que trabajan con el esoterismo dicen que es un sueño premonitorio, otros que es un mensaje de protección que te quiere dar ese ser querido.

La certeza de saber qué significa soñar con muertos, nos ayudará a darnos cuenta que no es algo tan negativo como uno se imagina.

Los sueños y su interpretación

Según el portal Psicología OnLine, la muerte significa transformación y cambios. “Los sueños son mensajes de nuestra parte inconsciente sobre pensamientos o emociones que nos alteran en el día a día”.

El significado de soñar con la muerte dependerá de la situación personal de cada quien (Cortesía)

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estudió la interpretación de los sueños como una herramienta de introspección, para reflexionar sobre aquello que soñamos y conocer las enseñanzas de estos.

La interpretación de sueños no es una ciencia exacta, por lo que el significado de soñar con la muerte dependerá de la situación personal de cada quien.

Pero si es importante conocer, que gracias al trabajo de Freud sobre la interpretación de los sueños y sus significados, podemos entender las intenciones de nuestro subconsciente.

La interpretación onírica se ha convertido en una herramienta para reflexionar y conocer más sobre nosotros mismos.

Depende del sueño, la interpretación…

Freud demostró que los sueños no nos mandan mensajes de lo que puede pasar en un futuro, sino a través de lo vivido o de los sucesos actuales.

A la hora de interpretar qué significa soñar con muertos familiares, debemos distinguir si esa persona está viva o muerta en la actualidad.

Soñar con seres queridos fallecidos

No es motivo de alarma o advertencia. Simplemente nuestra mente sigue recordando su presencia.

Lo importante es saber qué ocurre en el sueño, porque puede tratarse de alguna circunstancia que todavía no has superado, como un tema pendiente o un perdón que no pudo llegar a tiempo.

Soñar con familiares muertos que están vivos

Si te intenta decir algo, significará que es una persona que siempre te aconsejaba, te protegía y ahora que te sientes más sola e indefensa necesitas a alguien con quien hablar, alguien que te aconseje.

Tampoco es motivo de preocupación. Como es normal, su recuerdo nunca se va del todo y pueden seguir vivos en nuestros pensamientos.

Soñar con muertes familiares

Si te preocupa soñar que muere alguien de tu familia, tranquila. Por algún motivo, tu parte inconsciente quiere recordarte lo que significa para ti esa persona y puede estar relacionado con cambios en tu relación con ella. Quizás se deba a que sientes que hay una nueva etapa entre ambos.

Soñar con la muerte de tu pareja

No significa que le vaya a ocurrir nada malo. En este caso, la muerte de tu pareja puede significar una nueva etapa en la relación: ya sea un cambio de prioridades, hábitos o incluso decisiones más importantes como la opción de volver a intentarlo olvidando el pasado o la opción de darse un tiempo para reflexionar.

Pensar en la muerte para muchos es aterrador (Cortesía)

La muerte de tu pareja en sueños también simboliza una nueva oportunidad para los dos.

Soñar con la muerte de un hijo

Es uno de los sueños más impactante, pero no se trata de una visión negativa, por el contrario, su interpretación suele ser positiva.

La parte inconsciente de tu mente está asimilando un cambio en tu vida y en la relación que tienes con tu hijo. Es la forma de decirte que percibe cambios y está avisándote de que estos cambios están transformando tus pensamientos habituales.

A veces, incluso, soñar con la muerte de un hijo no tiene nada que ver con tu hijo en sí: puede referirse a la transformación de algún proyecto personal.

Estos cambios, que son positivos, pueden tratarse de algún éxito profesional o de la oportunidad de tener nuevas responsabilidades en tu trabajo.

Soñar con muertos desconocidos

Esto está relacionado con la adaptación a un cambio o transformación personal de algún aspecto que hasta el momento desconocías.

El desconocido simboliza tu ignorancia respecto a ese hábito o característica que estás eliminando de tu vida y transformando.