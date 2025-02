“Tenemos que pedir a la sociedad y el gobierno que se involucren en el trato de empresas a las madres trabajadoras”: Fernanda Sainz

En el marco del evento Decididas 2025 en la Ciudad de México, Fernanda Sainz, Directora de Marketing de Caliente, compartió ponencia con Anilú Cepeda, fundadora de Bolsa Rosa, y Tania González, asistente de comunicación digital en MetLife, para hablar sobre la transformación que han tenido las empresas para convertirse en Mom Friendly.

En este espacio, las protagonistas señalaron la importancia de normalizar la conexión de la maternidad con la vida laboral y como esto ayuda al rendimiento de las personas, además de forjar un nexo adecuado entre las madres y los niños.

Fernanda Sainz Directiva de Caliente.MX (Irving Chávez)

“No importa dónde, nuestros hijos son primero y eso es algo que todo el mundo entendería y para mí una empresa Mom Friendly es la que se preocupa por ello. Algo que me dolió mucho fue cuando una de mis mejores trabajadoras, tuvo que decidir entre su carrera y la maternidad, por eso tenemos que hacer que ninguna mujer tenga que decidir entre su vida profesional y ser mamá”, mencionó Fernanda Sainz.

Asimismo, la directiva de Caliente.MX, se tomó el tiempo de pedir se forma contundente a la sociedad y el gobierno sumarse a la atención que este tema merece y no esperar a que solo interés a las mujeres, por ser regularmente protagonistas en el tema, esto último haciendo referencia a los padres que en ocasiones también tienen que afrontar la encrucijada de cuidar a sus hijos o salir a trabajar a diario.

“Yo postergué la maternidad porque muchos años pensé que no se podían hacer las dos cosas, pero hoy trato de asegurarle a mis colaboradoras que es importante para mí no perderlas y por eso creamos un espacio para que se realicen personal y laboralmente. Tenemos que normalizar, llevar a nuestros hijos al trabajo y tenemos que pedirle al gobierno, que haga leyes para que no sea un tema en el que solo los padres están interesados” sentenció la directora de marketing de Caliente.MX

Decididas 2025 Foro Empresas Mom-Friendly (Nicolás Corte)

Finalmente, es importante señalar la revelación que Fernanda Sainz hizo sobre las nuevas iniciativas en Caliente.MX para convertirse en una empresa Mom Friendly, como la implementación de una guardería funcional en el horario laboral para dar ayudar aa los padres que no tienen forma de cuidar a sus hijos y trabajar al mismo tiempo.