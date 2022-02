Gatos sufren abandono: hasta 200 felinos olvidados en albergue

Queridos por muchos, olvidados por otros. Los gatos han pasado a segundo plano en el rescate de animales en León, Guanajuto. Cada vez es más común encontrarse con reportes ciudadanos en redes sociales acerca de gatitos abandonados en las calles.

Esta problemática es atendida por el único albergue especializado en gatos en la ciudad de León: Gaticos, una Asociación Civil que resguarda mensualmente decenas e incluso centenares de felinos a la espera de hallar una familia que los cuide.

Más de 200 gatos son abandonados en León Gaticos A. C.

Publimetro conversó con la directora de Gaticos, Sandra Hernández Luviano, quien advirtió que las cifras de abandono han ido en aumento a raíz de la pandemia de Covid-19.

¿Cómo operaban antes de la pandemia de Covid-19?

—Antes de la pandemia teníamos únicamente 80 gatos, a principios de 2020. A mediados de 2020 la cifra ha sido mayor de 200 y hasta la actualidad no hemos podido bajarla pese a que sí hay adopciones. En 2020 se dieron en adopción alrededor de 400 gatos, en 2021 se dieron 380 y pese a eso no hemos podido disminuir los índices de abandono.

¿Cuáles son los motivos que orillan a las personas a llevar a sus gatos al albergue?

—Pues es gente que trabaja o simplemente porque no esterilizan por irresponsabilidad, que no piensan que un gato va a crecer o simplemente no les importan mucho.

¿Cuántos gatos recibe Gaticos al mes?

—En el albergue se reciben de 50 a 100 gatos al mes, esto contemplando los que los leoneses llevan al albergue y no los que se encuentran en las calles de la ciudad.

¿Cómo se formó Gaticos?

—Mi mamá y yo empezamos a rescatar gatitos que nos encontrábamos en las calle. Muchas veces de las publicaciones que nos encontrábamos en facebook heridos, nosotros les dábamos un hogar, llegamos a tener 43 gatitos que eran solamente de nosotros. Los llevábamos al veterinario, les dábamos comida, los cuidábamos pero nos dimos cuenta que era nuestro límite si queríamos seguir ayudando a más gatitos teníamos que darlos en adopción y así abrimos la página de Gaticos con la intención de buscar adoptantes.

¿Por qué solamente reciben gatos y no perros?

—Nos dimos cuenta que no existía ningún albergue en la ciudad especializado y dedicado a gatos, casi todos eran de perros, así nace Gaticos, viendo que no existe otro del tipo en León.

En las ferias, bazares y exposiciones, ¿Cuántos gatos logran dar en adopción?

—Llevamos gatitos bebés porque al llevar a un gatito adulto a un evento de adopción se estresa y aunque son muy cariñosos, bajo estrés se puede poner agresivo, por evento se dan de 5 a 10 gatitos, a veces es más o a veces es menos, depende el lugar.

En sus inicios, Gaticos recibía el apoyo del Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) para las esterilizaciones gratuitas de los felinos; sin embargo, debido a que consideraban tardado el proceso y la alta cantidad da gatitos que requieren el servicio, se realizan las esterilizaciones por medio de clínicas veterinarias particulares.

En León, una ciudad con amor y protección animal, el abandono de gatos debe ser visibilizado y atendido con urgencia.