León registra presunto daño al erario por 2 mil millones de pesos

Héctor López Santillana presunto daño al erario

La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por 2 mil 225 millones 334 mil 118.72 pesos en durante el 2018, en la administración municipal a cargo del ex alcalde de León, Héctor López Santillana.

La auditoría realizada en conjunto con la Auditoría Superior del Estado, fiscalizó los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a Municipios 2018.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 2,225,334,118.72 pesos (dos mil doscientos veinticinco millones trescientos treinta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 72/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido”, señala el informe de la auditoría.

Según se detalla en el informe, el municipio de León no proporcionó información sobre el destino del gasto al Capítulo 1000 Servicios Personales, tampoco de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; así como de Obra Pública.

“El municipio de León, Guanajuato, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos de Participaciones Municipales 2018 lo que no permitió identificar el ejerció del gasto en el rubro de obra pública, lo que limitó su fiscalización”, se señaló.

Por el presunto daño, la Auditoría solicitó que la Contraloría Municipal inicie una investigación sobre las posibles irregularidades.

“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de León, Guanajuato o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades”

¿Cuándo se esclarecerá el presunto daño al erario en León?

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue cuestionado sobre el tema y señaló que las irregularidades serán solventadas. Argumentó que el retraso se debe a los trámites que se deben realizar en Ciudad de México y que llegan a ser tardados.

“No quiere decir que ese dinero falte, simplemente que ellos están en proceso de comprobación. Cuando yo entré tenía inclusive desde Oliva algunos recursos. No es que no estén comprobados, es que la Auditoría no te los ha aceptado por tramitologías allá, pero yo estoy seguro que eso se va a ir comprobando sin ningún problema mientras va pasando el tiempo”, declaró el gobernador.

Rodríguez Vallejo se dijo confiado de que la suma millonaria será solventada por la administración municipal.

“En el caso de León sucederá algo similar, les pido tengan paciencia para que se pueda comprobar. Yo estoy seguro que eso se irá comprobando sin ningún problema”, señaló.