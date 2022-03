Cuerpos calcinados en Celaya serían de grupo musical “Los Chuparrecio” desaparecido en comunidad de Juan Martín

Los siete cuerpos calcinados localizados en una camioneta en la comunidad de San Juan El Nuevo de Celaya serían de un grupo musical desaparecido.

Habitantes de la comunidad de Juan Martín de Celaya compartieron condolencias por la muerte de los músicos, aunque autoridades no han confirmado que se trate de ellos.

“Esperemos pronta resignación para la familia Pérez para la familia de la señora Tere para la familia del güero carnitas para toda familia que hoy en casa le falta alguien por culpa de la maldita delincuencia”, es uno de los mensajes compartidos en redes sociales.

La desaparición del grupo “Los Chuparrecio” se reportó el martes, cuando acudieron a tocar a un festejo y ya no regresaron a casa.

esperemos pronta resignación para la familia perez para la familia de la señora tere para la familia del güero carnitas... Posted by Juan Martin Gtoo on Wednesday, March 23, 2022

Pobladores de la comunidad fueron quienes aseguraron que dichos cuerpos pertenecen a los músicos y a un menor que trabaja con ellos.

Por la desaparición del menor de 15 años, Juan Diego Pérez Maldonado, incluso la Fiscalía emitió una Alerta Amber el 22 de marzo.

“Vivimos en este país donde un ni niño de 15 años no pudo crecer y seguir con su vida por personas sin un poco de piedad, donde salimos ala calle y no se puede mirar ni una sola patrulla, ninguna protección, con el miedo de que una persona nos pare y no poder regresar a casa”, reprocharon habitantes en redes sociales.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Juan Diego Pérez Maldonado de 16 años de edad, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/OlZ6cNp2Su — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 23, 2022

Hasta ahora ninguna autoridad de Celaya o a nivel estatal ha emitido alguna postura confirmando o desmintiendo que los cuerpos sean de los músicos.

Confirman se trata de siete cuerpos

Tras el hallazgo de los cuerpos, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López, confirmó que se trataba de siete cuerpos y no de cinco como en un principio informaron elementos de seguridad en el lugar del hallazgo.

“De información preliminar son siete cuerpos al interior de un vehículo. Aquí en el caso

particular hay varias cosas que llaman la atención, el vehículo tiene placas de Michoacán y tiene reporte de robo en el estado de Michoacán”, declaró Huett López.