Guanajuato tiene el Valle de la Mentefactura, un ecosistema de innovación integrado por infraestructura y corredores sectorizados; parques y zonas industriales, naves impulsoras de empleo; el clúster automotriz más importante de América Latina; cadenas productivas; sistema de Parques Tecnológicos; educación orientada a la industria y un entorno favorable de negocios.

Lo anterior lo dijo el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al encabezar la entrega de los reconocimientos Mentefactura 2022 a los pioneros, líderes y organizaciones que han demostrado su capacidad innovadora y de emprendimiento.

Diego Sinhue Rodríguez entrega reconocimientos Mentefactura 2022 Foto: Especial

“Somos el 4° estado con mayor base de manufactura en el país, en los 90´s, fue el umbral anterior de Guanajuato para llegar a ser lo que somos una potencia industrial y la sexta economía de México y hoy estamos ante un nuevo umbral que se llama: Mentefactura Modelo GTO”, dijo.

El compromiso de la Administración Estatal, señaló Rodríguez Vallejo, es seguir impulsando la mentefactura como política pública que visibiliza y vincula los recursos para generar valor, para que Guanajuato se mantengan como un polo de innovación y desarrollo tecnológico.

“Vamos a seguir generando oportunidades para que las empresas, los emprendedores y la sociedad en general alcancen todo su potencial, vamos a seguir generando certidumbre con políticas públicas humanistas e innovadoras, para que crezcan las ideas y los proyectos”, dijo.

El Ejecutivo, reconoció a los ganadores de la categoría: Cultura de Innovación y Emprendimiento, José Carlos Eladio Ortiz Martínez, ASKHA México Integradora de Startups y Proyectos Sociales A.C.; y en la categoría: Impulso al Desarrollo Científico-Tecnológico, Adriana Orozco Vega, Bionovation SAPI. SA de CV.

En la categoría: Innovación Empresarial, José Luis Velasco Silva de Biokrone S. A. de C. V. Agroindustria; en la categoría: Innovación Social, Santiago Gutiérrez de la Universidad Politécnica de Guanajuato y en la categoría: Innovación Pública, Daniela Alvarado Valdez del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

Además, se entregó el Emblema Nacional Mentefactura a la Presidenta de la Bolsa de Valores de México, María Ariza y el Emblema Estatal Mentefactura a Ernesto Rocha Sandoval de Grupo Plasma Automation.

Como parte del reconocimiento, los ganadores de las categorías de Mentefactura 2022 serán acreedores a una experiencia en Italia, Alemania, India, España y Singapur, para que interactúen con los ecosistemas internacionales aliados al Valle de la Mentefactura para: Establecer alianzas estratégicas, Compartir nuevas prácticas e Identificar nuevas posibilidades de innovación.

“Son los impulsores de Guanajuato hacia un nuevo umbral de desarrollo, de una nueva etapa, que marcará las siguientes décadas de nuestro desarrollo y esta nueva historia, la están escribiendo los innovadores y los soñadores como ustedes, los atrevidos, los rebeldes, los que no se cansan de investigar”.

“Los que no se quedan en el aire y por el contrario, concretan sus proyectos, aunque otros no lo crean, no es fácil salir de la zona de confort, para explorar, con inteligencia y creatividad, los prometedores caminos de la innovación, ustedes son guanajuatenses que están generando valor a través de sus ideas e iniciativas empresariales y lo más importante es que el valor creado tiene una trascendencia social en temas muy actuales”, dijo.

La innovación y el emprendimiento, puntualizó el Mandatario, son las llaves que abren la puerta para el desarrollo, lo que genera un mejor presente y futuro para Guanajuato con el trabajo que se realiza en el Valle de la Mentefactura.

“Hoy hemos conocido historias que ilustran muy bien lo que está aconteciendo en el Valle de la Mentefactura; invito a los galardonados, a ser embajadores de este ecosistema por el mundo, que se escuche el Valle de la Mentefactura en otros estados y en otros países; que más y más guanajuatenses se entusiasmen con la innovación y el emprendimiento; que promovamos y practiquemos la mentefactura todo el año, para seguir haciendo de Guanajuato, la Grandeza de México”, resaltó.

En el evento participaron el Director General de IDEA GTO, Antonio Reus Montaño; la Diputada Local, María de la Luz Hernández Martínez, Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado; la representante de la Oficina Regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann, María-José Salcedo; la Directora General de India México Business Chamber, Amparo Kushelevic; el Delegado de Cataluña en México, Yei Dabán Hurtos y el Director de Innovación del Municipio de León, Carlos Torres Barrientos.