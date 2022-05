Elizabeth abandonó la primaria, fue reinsertada y ahora competirá a nivel internacional en ajedrez

Elizabeth Díaz Bartolo abandonó sus estudios de primaria, pero fue reinsertada y ahora representará a Guanajuato en un torneo internacional de ajedrez menor de 14 años.

La Secretaria de Educación de Guanajuato informó que Elizabeth pudo ser reinsertada al sistema educativo para que terminara sus estudios a través del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) con el modelo educativo 10-14 que brinda atención a los niños de este grupo de edad para que certifiquen su primaria.

“Me trataron muy bien, estoy muy agradecida con el instituto, cuando tenía dudas me explicaban bien las cosas y si no entendía me lo repetían varias veces hasta que me quedara claro”, dijo la estudiante.

Elizabeth dijo que con su regreso a las clases, ahora busca seguir estudiando y conseguir su sueño de convertirse en abogada o doctora.

“En una parte, estaba viendo leyes y hubo una lectura sobre una mujer de color que inició la batalla, para luchar por la igualdad de las personas, para que no hubiera racismo entre personas de color y blancos. Me motivó y ayudó, de lo que he visto y aprendido en las guías, me di una idea de lo que quería estudiar a futuro. Me gustaría estudiar derecho o medicina”, relató.

Otra de las pasiones de Elizabeth es el ajedrez y fue seleccionada para representar a Guanajuato y el país en el XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022 Montevideo, Uruguay y que se llevará a cabo del 25 de junio al 2 de julio de 2022.

