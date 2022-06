Mexicana vestirá la Grand Palace en Bruselas con alfombra monumental de flores

En agosto la Grande Place de Bruselas en Bélgica se vestirá con una alfombra monumental hecha de flores, el diseño será de una guanajuatense. Ana Rosa Aguilar, mejor conocida como Roo, será la responsable de mostrar parte de la tradición de Uriangato en Europa.

Se trata de la segunda vez que Roo será la encargada de diseñar la alfombra, en 2018 fue la primera vez que hizo historia.

Roo Aguilar es la segunda ocasión que diseña el Flower Carpet en Bruselas (Artfex.)

P: Haz hecho historia en 2018 y ahora en 2022, ¿Cómo comenzó todo?

R: Yo tuve una beca para estudiar diseño gráfico en la Universidad UDL de Moroleón, entonces de ahí salgo de mi carrera y me meto la asociación la Octava Noche del municipio de Uriangato, donde nos encargamos de difundir nuestras tradiciones de aquí de Uriangato. Tenemos una tradición aquí de más de 50 años qué hacemos 5 km o 6 km de tapetes y alfombras de aserrín de semillas y de varios elementos en honor a San Miguel Arcángel. Este evento se hace cada 6 de octubre. En mi formación soy diseñadora gráfica, yo diseñaba toda la publicidad, las redes sociales y generaba todos los souvenirs y empezaron a pedirme los diseños de alfombras previos. Hace 5 años más o menos el gobierno municipal comenzó a hacer encuentros internacionales de alfombras y ahí fue cuando los alfombristas de Bélgica, España, desde Malta, de Alemania, de Japón, de Guatemala y de Brasil han venido a hacer alfombra a los eventos de la Octava Noche.

P: ¿Y la llegada a Bruselas?

R: Te voy a contar la historia del primer día que entré a la Octava Noche. No tenían diseñadora y me dieron la bienvenida y alguien me enseñó en un celular una imagen de la alfombra de la La Grand Place en Bruselas y yo le dije ¿Qué es esto?, ¿es una lona o qué es? y él me dijo ellos realizan una alfombra como las que hacemos aquí en Uriangato, pero en esta plaza la hacen con flores, con medio millón de flores y yo decía, no es cierto, es increíble, porque la foto no parecía arte efímero, qué es lo que nosotros hacemos, arte efímero y en mi cabeza se quedó esa imagen. Dije Ojalá algún día algún día le pagáramos alguien para que fuera y viera cómo la realizan.

Qué gobierno haya traído estos alfombristas para acá, para que conocieran nuestras tradiciones, hizo que ellos nos dijeran si nos gustaría ser protagonistas de la alfombra del 2018. Nos apoyaron del gobierno municipal y del gobierno estatal; de la Secretaría de Turismo. Me tocó por azar del destino diseñarla en el 2018 y ya cuando regresé, la revista Forbes me dio una mención en los 100 mexicanos más creativos en el mundo y uno como diseñador, como estudiante, es un sueño hecho realidad. Estar en el escenario más grande de arte efímero y poder expresarme con un diseño.

Roo ha destacado en el diseno de tapetes y alfombras en México y el extranjero. (Cortesía)

P: ¿Cómo se da el acercamiento para este año?

R: En los encuentros internacionales hicimos una gran familia y la Octava Noche forma parte de otra organización a nivel internacional, que es la coordinadora de alfombristas. Yo en marzo de este año andaba en un viaje en Europa y decidí ir a visitarlos, a saludarlos después de 4 años que no nos veíamos por la pandemia. Estando allá me dicen que quieren tener una junta de trabajo conmigo. Yo pensé que era para algo de diseño pero me dicen: ¿te gustaría ser la diseñadora de la alfombra 2022?, nos acaban de decir hace unos días que si se aprueba, pero en lugar de tener 2 años para organizar tenemos 2 meses y te queremos proponer que seas la diseñadora. Ahora ya no fue por medio de gobierno de nada, sino fue directamente una invitación como diseñadora y obviamente les dije que sí y ese evento que hacen allí, el Flower Carpet, que es una bienal que cada dos años se realiza; entonces cada dos años necesitan mucho tiempo para realizar el tema de las flores, el diseño, la música y todo lo que conlleva el Flower Carpet. Luego me vine a México y ya cuando llegué, en dos semanas estuvimos en pláticas y llamadas; les mostré bocetos. Es importante que sepas que este diseño es una colaboración con Koen Vondenbusch, porque es un homenaje. Toca que es el 50 aniversario de la primera alfombra que realizaron en Grand Place. Es súper importante que es el 50 aniversario de la primera alfombra que ellos hicieron en 1971, entonces imagínate el enorme orgullo y me siento bendecida y muy agradecida por darme la oportunidad a mí como mexicano, porque ni siquiera soy de allá pero lo voy a poder hacer.

Roo ha destacado en el diseno de tapetes y alfombras en México y el extranjero. (Cortesía)

P: ¿Quiénes participan este año en la construcción?

R: Mexicanos ahorita por el momento somos dos, soy yo y mi chava; mi chava es diseñadora de interiores es interiorista, entonces ella también me apoyó para sacar el cálculo de cada figura. Yo hice el diseño y ella lo que hizo fue agarrar cada figura, de cada elemento y poder decir cuánto mide cada y demás, para poder sacar nosotros el cálculo. Entonces hasta el momento solo vamos dos mexicanas, Andrea Cisneros y yo.

Aproximadamente para poderla ejecutar van hacer unas 200 o 250 personas y se realiza tres o cuatro días previos a lo que es el día de la inauguración. Entonces esta alfombra duras días en poderse hacer y el mero día es el 12 de agosto (...) la inauguración se hace con pirotecnia, con luces; es un juego de luces y música y haz de cuenta que está la Grand Place al son de la música, va bailando con las luces, entonces la alfombra cobra vida, cobra una emoción que no te puedo explicar.

P: ¿Cómo vives este éxito?, ¿Cómo lo ves en retrospectiva?

R: Al ser parte del equipo que está coordinando me siento muy orgullosa y sobre todo pienso en esa Roo que le costó mucho estudiar que le costó mucho salir adelante. Mi papá está en el cielo desde hace ya como 6 años, de hecho se fue un año antes de que yo fuera la primera alfombra, entonces no alcanzó a ver, pero sé que lo vio desde el cielo. Cuando estaba ahí en el 2018 y que estaba sonando Cielito Lindo; al son de la música, la alfombra y la pirotecnia, solo gritaba Viva México, llevaba Mi bandera bien impregnada y pienso en todas las personas, porque es un logró también de mi pueblo de Uriangato, porque si no hubiera existido la tradición acá en Uriangato en honor a San Miguel Arcángel, nada de esto hubiera pasado, no hubiera podido llegar allá. Es un logro de muchas personas. Quiero que se sienta que esto es de todos y que las personas que luchan por sus sueños pueden llegar a ellos.

Diseño de Roo para la Flower Carpet en 2018. (Artfex.)

El diseño de 2022 realizado por Roo

El diseño de la edición de 2022 es fruto de una colaboración entre Roo Aguilar, diseñadora mexicana, orgullosamente Guanajuatense y Koen Vondenbusch, alumno de Etienne Stautemas y de su sucesor Marc Schautteet, que lleva 28 años trabajando en la Alfombra de Flores de Bruselas, juntos pasaron más de 280 horas reconstruyendo el diseño del tapiz de 1971 que fue la primera alfombra que se instaló en el corazón de Europa. Todos los elementos de este primer diseño se reflejan en el tapiz de 2022, incluidos el Arcángel San Miguel y el León belga. Además de las tradicionales begonias, también se utilizarán otras flores.