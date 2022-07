Comando armado mata a mujer policía en Guanajuato

Recientemente, cinco mujeres policías fueron privadas de la vida por individuos armados en los municipios de San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Silao, Abasolo y Yuriria: Janet Ivonne, Berenice Hernández, Ana, Sara luz y Ana Clara Muñoz.

Con los elementos acribillados este día, suman 25 los oficiales en activo, y 7 ex policías, asesinados del 1 de enero al 9 de junio de 2022 en el estado de Guanajuato.

Un comando sacó a una mujer policía de su casa y la ejecutó a media calle la madrugada de este sábado en la comunidad de Casacuarán, en Yuriria; además, un policía vial fue asesinado dentro de su domicilio en la colonia La Luz, en el municipio de Juventino Rosas.

Alrededor de la 1:00 horas de este sábado, Ana Clara descansaba en su domicilio cuando varios hombres armados entraron a la fuerza, mataron a su hermano que se encontraba en el lugar y se la llevaron.

Los agresores la subieron a un vehículo, dieron vueltas por la comunidad, luego la bajaron de una camioneta y la acribillaron en el arroyo de la calle Miguel Hidalgo.

Elementos de la Policía acudieron al poblado por la alerta de vecinos que daban cuenta de una balacera, personas heridas y un grupo de hombres con armas largas, en donde fueron recibidos a balazos por los homicidas.

Oficiales bajaron de los vehículos oficiales y se resguardaron entre la yerba crecida, hasta que elementos de la Guardia Nacional llegaron en su apoyo.

Al menos una patrulla resultó con daños por impactos de arma de fuego. El ayuntamiento de Yuriria lamentó el crimen y expresó el pésame a la familia de la oficial privada de la vida y a sus compañeros de corporación.

Entre los oficiales activos muertos este año a manos de grupos delictivos están 21 policías municipales, un elemento de la Guardia Nacional, un policía ministerial, un policía estatal y un militar; en tanto que de entre los ex policías ejecutados sobresalen el ex director de la corporación en Irapuato, el exdirector de Tránsito de Abasolo y el ex director de la Policía Vial de Tarimoro.

